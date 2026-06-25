Το τσίμπημα της μωβ μέδουσας απαιτεί συγκεκριμένους χειρισμούς, καθώς η Pelagia noctiluca αποτελεί το πιο δηλητηριώδες είδος στη Μεσόγειο, με τα πλοκάμια της να απελευθερώνουν ισχυρές τοξίνες κατά την επαφή με το ανθρώπινο δέρμα.

Με αφορμή την αυξημένη παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου οργανισμού στις ελληνικές ακτές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε οδηγό πρώτων βοηθειών, με σκοπό την άμεση και ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Οι 5 βασικές οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες

Ο Τομέας Υγείας του οργανισμού ορίζει τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι λουόμενοι αμέσως μετά την επαφή με τη μωβ μέδουσα:

1. Ξεπλένω το σημείο με άφθονο θαλασσινό νερό, χωρίς να το τρίβω.

Ξεπλένω το σημείο με άφθονο θαλασσινό νερό, χωρίς να το τρίβω. 2. Αφαιρώ τα πλοκάμια με ένα τσιμπιδάκι ή μια λαβίδα και στη συνέχεια απομακρύνω τυχόν υπολείμματα της μέδουσας, με μια πλαστική κάρτα (π.χ. τραπεζική ή κάρτα εισιτηρίων).

Αφαιρώ τα πλοκάμια με ένα τσιμπιδάκι ή μια λαβίδα και στη συνέχεια απομακρύνω τυχόν υπολείμματα της μέδουσας, με μια πλαστική κάρτα (π.χ. τραπεζική ή κάρτα εισιτηρίων). 3. Τοποθετώ στην περιοχή του τσιμπήματος πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα ή ύφασμα, ή στιγμιαία παγοκομπρέσα, για 5 με 15 λεπτά.

Τοποθετώ στην περιοχή του τσιμπήματος πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα ή ύφασμα, ή στιγμιαία παγοκομπρέσα, για 5 με 15 λεπτά. 4. Εφαρμόζω τοπικά στην περιοχή κορτιζονούχο αλοιφή.

Εφαρμόζω τοπικά στην περιοχή κορτιζονούχο αλοιφή. 5. Για την ανακούφιση του πόνου μπορεί να ληφθεί κατάλληλο παυσίπονο.

Τα απαγορευμένα βήματα και οι λανθασμένες πρακτικές

Ο οδηγός του Ε.Ε.Σ. ξεκαθαρίζει ποιες συνήθεις ενέργειες πρέπει να αποφεύγονται, καθώς ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση του δέρματος:

Μην αγγίζετε το σημείο με γυμνά χέρια.

Μην τρίβετε το δέρμα με άμμο ή πετσέτα.

Μην ξεπλένετε με γλυκό νερό.

Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, οινόπνευμα ή αμμωνία.

Τα συμπτώματα και πότε κρίνεται απαραίτητο το 166

Η επαφή με τη μωβ μέδουσα προκαλεί συνήθως τοπικές αντιδράσεις, όπως έντονο καυστικό πόνο, αίσθημα καψίματος, κοκκίνισμα, πρήξιμο, έντονη φαγούρα, καθώς και χαρακτηριστικά αποτυπώματα ή γραμμές στο σημείο του σώματος που ήρθε σε επαφή με τον οργανισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν και γενικές αντιδράσεις, όπως ζάλη, ναυτία, έμετος και διάρροια, αν και οι σοβαρές αλλεργικές επιπλοκές είναι σπάνιες.

Η αναζήτηση άμεσης ιατρικής συνδρομής ή η κλήση στις γραμμές έκτακτης ανάγκης 166 και 112 είναι αναγκαία όταν παρατηρείται εκτεταμένη αντίδραση, έντονη δυσφορία ή δυσκολία στην αναπνοή. Επίσης, η ιατρική αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη εάν το περιστατικό αφορά μικρό παιδί, ηλικιωμένο άτομο ή ασθενή με επιβεβαιωμένο ιστορικό αλλεργιών.