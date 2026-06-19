Σκηνικό τρόμου εκτυλίχθηκε στο Κορωπί, με την αστυνομία να περνά χειροπέδες σε δύο δίδυμα αδέρφια ηλικίας 55 ετών. Η σύλληψή τους έγινε από στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, μετά από καταγγελίες που οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον νόμο μετά από σοβαρό επεισόδιο, ενώ κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για απειλή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στην κατοχή τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν ένα οπλοπολυβόλο και ένα πιστόλι. Οι έρευνες για την προέλευση των όπλων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ., το πρωί της 17ης Ιουνίου οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν λεκτικά και να απείλησαν δύο εργαζομένους συνεργείου στην περιοχή του Κορωπίου, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να τραυμάτισε έναν από τους παθόντες χτυπώντας τον με τη λαβή πιστολιού.

Μετά την καταγγελία συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία αξιοποίησε πληροφοριακά στοιχεία και ταυτοποίησε τους δύο άνδρες. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας.



Ακολούθησαν έρευνες στην κατοικία τους και σε κατάστημα που διατηρούν στην Παιανία, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οπλοπολυβόλο, πυροβόλο πιστόλι, δύο αεροβόλα όπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.