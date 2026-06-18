Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου ένας 19χρoνος που εντοπίστηκε αιμόφυρτος χθες, Τετάρτη 17/6 τα μεσάνυχτα, στα Ενετικά τείχη του Ηρακλείου.

Τον 19χρονο εντόπισε στη βάση των τειχών, στο ύψος του αγάλματος του Ελ. Βενιζέλου, μια 52χρονη γυναίκα που ενημέρωσε τις αρχές, ενώ ο τραυματισμός του νεαρού φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την σοβαρή κατάσταση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται.