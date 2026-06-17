Αστάθεια είναι η λέξη που θα χαρακτηρίσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες δύο μέρες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεν στους 32 με 34 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και κεντρικά της χώρας να επικρατούν μπόρες και καταιγίδες.



Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μίλησε στην εκπομπή Live News και προέβλεψε για την Τετάρτη και την Πέμπτη ένα σκηνικό καιρικής αστάθειας, το οποίο χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών, κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας.



Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για πιθανές πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους σε ορισμένες περιοχές, ενώ συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.

Πιο αναλυτικά:

Τετάρτη : Ο καιρός ξεκινά με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά από το μεσημέρι έως το απόγευμα αναμένεται να πυκνώσουν οι νεφώσεις και να εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στη συνέχεια, ο καιρός βελτιώνεται.

: Ο καιρός ξεκινά με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά από το μεσημέρι έως το απόγευμα αναμένεται να πυκνώσουν οι νεφώσεις και να εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στη συνέχεια, ο καιρός βελτιώνεται. Πέμπτη : Η αστάθεια θα διατηρηθεί, επηρεάζοντας εντονότερα τα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας (από τη βόρεια Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και βορειότερα).

: Η αστάθεια θα διατηρηθεί, επηρεάζοντας εντονότερα τα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας (από τη βόρεια Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και βορειότερα). Θερμοκρασία & Άνεμοι: Ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα από τους ανέμους στις θαλάσσιες ή εναέριες συγκοινωνίες, ωστόσο, το μελτέμι επηρεάζει προς τα επάνω την θερμοκρασία σε συγκεκριμένα τμήματα της χώρας από το Σάββατο και μετά.

«Στις ορεινότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα έχουμε μπόρες και τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο, με την θερμοκρασία μεταξύ 32 και 34 βαθμούς» είπε ο μετεωρολόγος, ενώ συμπλήρωσε πως «το μελτέμι θα ενισχυθεί από την Πέμπτη και μετά, στα 6 με 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, και έτσι στα δυτικα και βόρεια τμήματα της χώρας θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι και 37 βαθμούς, κυρίως από την Κυριακή και μετά».



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