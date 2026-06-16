Σε φάση προετοιμασίας βρίσκεται αυτή την περίοδο ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο αφορά την προμήθεια σύγχρονων αντιαρματικών όπλων μικρού βεληνεκούς. Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας μας, με έμφαση στις μονάδες που καλούνται να επιχειρούν σε απαιτητικά και ταχύτατα εξελισσόμενα περιβάλλοντα. Το σχέδιο προβλέπει την απόκτηση περίπου 150 εκτοξευτών τύπου Carl Gustaf M4, ενός συστήματος σουηδικής κατασκευής που χρησιμοποιείται ευρέως από στρατούς σε όλο τον κόσμο. Τα συγκεκριμένα όπλα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), η οποία ήδη διαθέτει σημαντική εμπειρία στη χρήση τέτοιων μέσων και επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση του προσωπικού της.

Οι εκτοξευτές τύπου Carl Gustaf M4 είναι σύγχρονα φορητά αντιαρματικά συστήματα πολλαπλών ρόλων, σουηδικής κατασκευής που φτιάχνονται από τη γνωστή πολυεθνική εταιρεία SAAB. Πρόκειται για όπλα άνευ οπισθοδρομήσεως (recoilless rifles), σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν σε μικρές μονάδες ισχυρή δυνατότητα προσβολής θωρακισμένων στόχων, οχυρώσεων και άλλων επιχειρησιακών απειλών σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Η έκδοση M4 που θέλουμε να πάρουμε, αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη της οικογένειας Carl Gustaf, με σημαντική μείωση βάρους και βελτιωμένη εργονομία, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη ευκινησία στο πεδίο της μάχης.

Το σύστημα ξεχωρίζει για την ευελιξία του, καθώς μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικού τύπου πυρομαχικά, ανάλογα με τον στόχο. Περιλαμβάνει αντιαρματικά βλήματα υψηλής εκρηκτικότητας (HEAT) για την καταστροφή τεθωρακισμένων οχημάτων, εκρηκτικά γενικής χρήσης (HE) για προσωπικό και μη θωρακισμένους στόχους, αλλά και εξειδικευμένα πυρομαχικά για καπνογόνα, φωτισμό ή διάτρηση οχυρωμένων θέσεων. Η δυνατότητα αυτή καθιστά το Carl Gustaf M4 ένα ιδιαίτερα προσαρμόσιμο όπλο για σύγχρονες επιχειρήσεις, τόσο σε ανοιχτό πεδίο όσο και σε αστικό περιβάλλον, με υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία.

Το συνολικό πακέτο προμήθειας που μελετά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφορά τους εκτοξευτές, τα απαραίτητα πυρομαχικά, καθώς και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πλήρη αξιοποίησή τους. Τα πυρομαχικά θα είναι δύο βασικών κατηγοριών. Από τη μία πλευρά, τα αντιαρματικά βλήματα (HEAT), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διαπερνούν τη θωράκιση οχημάτων και να εξουδετερώνουν τεθωρακισμένους στόχους. Από την άλλη, τα εκρηκτικά γενικής χρήσης (HE), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον προσωπικού ή στόχων χωρίς θωράκιση, προσφέροντας ευελιξία σε διαφορετικά σενάρια επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο τέτοιων προμηθειών περιλαμβάνονται συνήθως σύγχρονα σκοπευτικά συστήματα, μέσα ελέγχου πυρός, αλλά και υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην εκπαίδευση των χειριστών, ώστε τα νέα μέσα να αξιοποιηθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους από την πρώτη στιγμή ένταξής τους. Το κόστος της συγκεκριμένης προμήθειας εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 38 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα αυτή την περίοδο εξετάζεται η δυνατότητα ένταξής της στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο SAFE, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη – μέλη να προχωρούν σε εξοπλιστικά προγράμματα με ευνοϊκούς όρους δανεισμού. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη αξιοποιήσει σημαντικά κονδύλια μέσω του ίδιου μηχανισμού, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη αμυντικών αναγκών. Από τη στιγμή που εγκρίθηκαν οι πρώτες εκταμιεύσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν επιπλέον πόροι, καθώς και για το ενδεχόμενο ανακατεύθυνσης χρημάτων σε νέα προγράμματα, εφόσον κάποια από τα αρχικά σχέδια δεν προχωρήσουν όπως είχε προβλεφθεί.