Χωρίς ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των ανελκυστήρων όλης της χώρας στο Εθνικό Μητρώο, παρά τη σημαντική χρονική «ανάσα» που είχε δοθεί τους προηγούμενους μήνες. Η παράταση που έχει χορηγηθεί εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2026, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η ανταπόκριση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών.

Πάντως το ενδεχόμενο νέας παράτασης συγκεντρώνει πλέον περιορισμένες πιθανότητες. Ο λόγος είναι ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμος 5218/2025, άρθρο 70) προβλέπει ρητά πως η σχετική διευκόλυνση μπορεί να δοθεί μόνο μία φορά. Αυτό σημαίνει ότι για οποιαδήποτε περαιτέρω χρονική μετατόπιση θα απαιτηθεί νέα νομοθετική παρέμβαση, διαδικασία σαφώς πιο σύνθετη από μια απλή υπουργική απόφαση.

Τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν την κατάσταση ξεκάθαρα: Συνολικά έχουν απογραφεί περίπου 290.000 ασανσέρ, εκ των οποίων μόλις 20.000 από τον Δεκέμβριο έως σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι πριν τη χορήγηση της παράτασης, δηλαδή έως τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου η απογραφή είχε φτάσει περίπου τους 270.000 ανελκυστήρες, γεγονός που αναδεικνύει τον περιορισμένο ρυθμό συμμόρφωσης κατά το τελευταίο επτάμηνο. Οπότε παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα για το πόσα πραγματικά ασανσέρ υπάρχουν στη χώρα. Οι αρχικές εκτιμήσεις από αρμόδιες πηγές τοποθετούσαν τον συνολικό αριθμό μεταξύ 750.000 και 900.000, μια προσέγγιση που φαίνεται να απέχει σημαντικά από τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κτιρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καταγράφονται πάνω από 282.000 κτήρια με έναν ανελκυστήρα, ενώ αρκετές χιλιάδες διαθέτουν δύο ή και περισσότερους.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 296.000 εγκαταστάσεις, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών, εκτιμάται ότι σήμερα προσεγγίζει τις 310.000. Ακόμη και αυτή η εικόνα, πάντως, αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη από στελέχη της αγοράς, τα οποία επισημαίνουν ότι δεν αποκλείεται σημαντικός αριθμός ανελκυστήρων να μην είχε αποτυπωθεί πλήρως στις προηγούμενες καταγραφές.

Θυμίζουμε ότι στο Μητρώο Ανελκυστήρων απογράφονται, με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας. Σύμφωνα με τον νόμο: «Η απογραφή δύναται να πραγματοποιείται και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Η απογραφή περιλαμβάνει:

αα) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, τη διεύθυνση εγκατάστασης,

αβ) τον αριθμό των ανελκυστήρων και των στάσεων κάθε ανελκυστήρα,

αγ) το έτος εγκατάστασης,

αδ) τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Προαιρετικά μπορούν να δηλωθεί επίσης μεταξύ άλλων η ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση «CE»), η ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης» ή οι εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Την ίδια στιγμή, αυστηρό είναι το πλαίσιο κυρώσεων για όσους δεν προχωρήσουν εγκαίρως στη δήλωση των ανελκυστήρων. Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κατοικίες, αυξάνονται στα 2.500 ευρώ για επαγγελματικούς ή μικτής χρήσης χώρους και φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις σε χώρους με ευρεία πρόσβαση κοινού, όπως νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Παράλληλα, επεκτείνεται το πλαίσιο ευθυνών και στους επαγγελματίες του κλάδου. Συντηρητές και εγκαταστάτες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρείχαν υπηρεσίες σε ανελκυστήρες που δεν είχαν καταχωριστεί στο Μητρώο ή είχαν δηλωθεί με ανακριβή στοιχεία. Καθοριστικό ρόλο στους ελέγχους διαδραματίζει η αναγραφή του αριθμού καταγραφής στα σχετικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών.

Η απουσία ή η ανακρίβεια αυτού του στοιχείου ενεργοποιεί τη διαδικασία επιβολής προστίμων, με την εποπτεία να ασκείται από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Καθώς η προθεσμία λοιπόν λήγει στο τέλος του μήνα, η πίεση προς ιδιοκτήτες και επαγγελματίες εντείνεται, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει τόσο την αποτελεσματικότητα του μέτρου όσο και την ανάγκη πιθανών νομοθετικών παρεμβάσεων ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα σε χιλιάδες πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την απογραφή των ασανσέρ.