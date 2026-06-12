Τις ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία του ΕΣΥ ανέδειξαν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων στα νοσοκομεία στο πλαίσιο συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστήριξε ότι από το τέλος της πανδημίας μέχρι σήμερα τα νοσοκομεία διαθέτουν 3.000 λιγότερους εργαζόμενους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, παρότι γίνονται προκηρύξεις για νέες θέσεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, οδηγώντας σε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων. Ο κ. Γιαννάκος απέδωσε τη δυσκολία στελέχωσης των νοσοκομείων στις χαμηλές αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας, ζητώντας μέτρα ενίσχυσης του προσωπικού και επαναλειτουργία των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

Παράλληλα ανέφερε ότι οι λειτουργικές κλίνες ΜΕΘ έχουν μειωθεί από 1.200 σε 800, ενώ 400 από τις 1.000 αναπτυγμένες χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτών και γιατρών.

Ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη λήξη, στα τέλη Ιουνίου, του προγράμματος δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμώντας ότι χωρίς συνέχιση του μέτρου οι λίστες αναμονής θα αυξηθούν εκ νέου.