Tην τελευταία του πνοή άφησε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, σε ηλικία 66 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι έφυγε από την ζωή, ξαφνικά από έμφραγμα, ο καλός σύντροφος και φίλος Νίκος Σερβετάς.

Ο Νίκος υπήρξε αριστερός με άποψη από τα νεανικά του χρόνια, δημοσιογράφος επί 40 χρόνια, με καλή και κοφτερή πένα, άνθρωπος ζεστός και με πολύ χιούμορ.

Λίγες ημέρες πριν, συναντηθήκαμε και τα είπαμε ξανά, μαζί και με την αγαπημένη του Αγγέλικα, σε μια ωραία βραδιά της εφημερίδας «Εποχή».

Αγαπημένε μας Νίκο έφυγες πολύ γρήγορα και άδικα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και μια μεγάλη αγκαλιά στην γυναίκα της ζωής του, την συντρόφισσα μας Αγγέλικα Σαπουνά», έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημούλης, πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.