Για πτώση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη φετινή χρονιά να χαρακτηρίζεται από «δύο ταχύτητες»: μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).

Η επιλογή των θεμάτων στις Πανελλήνιες 2026 επέτρεψε στους επαρκώς προετοιμασμένους να γράψουν καλά, αλλά έθεσε σαφή όρια για την απόλυτη αριστεία, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Τα Νέα».

Η εκτίμηση ανά μάθημα

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (κοινό θέμα)

Τα θέματα κρίθηκαν διαχειρίσιμα, με σαφή ζητούμενα στο κείμενο αναφοράς. Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ έδειξε ότι δεν υπήρχαν ασάφειες, κάτι που επιτρέπει σταθερές βαθμολογίες στη μεσαία κλίμακα (12-15). Ωστόσο, η υποκειμενικότητα της διόρθωσης στην Έκθεση κρατά, όπως πάντα, τις πολύ υψηλές βαθμολογίες (πάνω από 17) σε χαμηλά ποσοστά, λειτουργώντας ως σταθεροποιητικός παράγοντας για όλα τα πεδία.

Αρχαία Ελληνικά και Ιστορία

Αρχαία Ελληνικά: Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν πιο απαιτητικά από της προηγούμενης χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι, ωστόσο, είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στη νέα ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική, ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές και αναμενόμενες.

Ιστορία: Τα φετινά θέματα της Ιστορίας χαρακτηρίζονται ως θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία.

Μαθηματικά και Φυσική

Μαθηματικά (2ο και 4ο Πεδίο): Η ΟΕΦΕ σημείωσε ότι τα θέματα ήταν ορθολογικά δομημένα, με κλιμακούμενη δυσκολία, απαιτώντας γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Οι μαθητές που προσδοκούσαν να αριστεύσουν αντιμετώπισαν δυσκολία κυρίως λόγω του Δ4 θέματος που ήταν απαιτητικό.

Φυσική: Τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αναδείξουν ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το δυσκολότερο και πιο απαιτητικό θέμα του διαγωνίσματος ήταν το Δ’ με ερωτήματα στην ύλη της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης και της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής, γεγονός που θα ξεχωρίσει τους πραγματικά άριστους, χωρίς όμως να προκαλέσει τη μαζική αποτυχία παλαιότερων ετών.

Χημεία και Βιολογία

Χημεία: Τα θέματα της Χημείας χαρακτηρίζονται ως θέματα υψηλής δυσκολίας, τα οποία απαιτούσαν από τους υποψηφίους στρατηγική διαχείριση του χρόνου εξέτασης.

Βιολογία: Η ΟΕΦΕ υπογράμμισε ότι τα θέματα της Βιολογίας κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας, αν και παρουσίασαν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι.

Πληροφορική και Οικονομία

Πληροφορική: Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Υπήρχε διαβαθμισμένη δυσκολία, αντίστοιχη με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων. Τα θέματα κρίθηκαν αναμενόμενα, με ορισμένα απαιτητικά σημεία.

Οικονομία

Τα θέματα της Οικονομίας παρουσίαζαν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων. Αν και καλύπτουν βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης, η επιτυχής ανταπόκριση απαιτούσε αυξημένη κριτική ικανότητα, προσήλωση στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων «παγίδων» που είχαν ενσωματωθεί στις ασκήσεις. Η Οικονομία πιθανότατα φέτος να αποτελέσει το μεγάλο «φρένο» του 4ου Πεδίου.

Πρώτη εκτίμηση των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η εικόνα παρουσιάζει πτωτικές τάσεις ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές (Νομική, Ψυχολογία).

Μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές: Θα υπάρξουν μικρές μεταβολές, καθώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) συνεχίζει να θέτει το ελάχιστο όριο εισόδου.

2ο Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Εδώ παρατηρείται πτωτική τάση, ξεκινώντας από τις περιζήτητες σχολές.

Πολυτεχνικές Σχολές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), Μαθηματικά / Φυσικά Τμήματα: Αναμένεται πτώση.

3ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Στο κατεξοχήν πεδίο των αριστούχων, η Βιολογία αποτελεί τον ρυθμιστή. Οι αυξημένες απαιτήσεις στο μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με τη Χημεία, αναμένεται να πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω.

Ιατρικές σχολές: Εκτιμάται πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα (19, 20 δηλαδή), θα είναι μειωμένος.

4ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Πτωτική τάση: Η πληροφορική θα δώσει πολλά 18άρια και 19άρια, όμως η Οικονομία και τα Μαθηματικά θα λειτουργήσουν ως ισχυρό φρένο λόγω της δυσκολίας τους.

Δημοφιλή Τμήματα (Πληροφορική, Οικονομικά Αθήνας): Οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, καθώς η άνοδος από την Πληροφορική θα εξουδετερωθεί από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία.

Περιφερειακά Τμήματα: Αναμένεται να υπάρξουν μικρές μεταβολές, με την ΕΒΕ να καθορίζει τη δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού.