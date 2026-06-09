Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ομόφωνη εκλογή του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Ευριπίδη Στυλιανίδη στη θέση του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής.

Η εκλογή του ακολουθεί την πρόσφατη εξέλιξή του στη βαθμίδα του Τακτικού Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και αποτελεί αναγνώριση της σημαντικής ακαδημαϊκής, επιστημονικής και δημόσιας προσφοράς του στον χώρο της νομικής επιστήμης και της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η ομόφωνη εκλογή του αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πρόσωπό του και επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνή προσανατολισμό, επιστημονική έρευνα και συνεχή ανάπτυξη της Νομικής Σχολής. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική του Πανεπιστημίου για περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας του στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Σε δήλωσή του μετά την εκλογή του, ο Καθηγητής Ευριπίδης Στυλιανίδης ανέφερε:

«Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους μου στη Νομική Σχολή για την εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη στήριξή του. Κυρίως, όμως, ευχαριστώ τους αγαπητούς μου φοιτητές και τις φοιτήτριές μου, οι οποίοι καθημερινά, στα αμφιθέατρα της Νομικής Σχολής, με διδάσκουν, διευκολύνοντας την προσπάθειά μου να κατανοήσω καλύτερα τη νέα γενιά, τη νοοτροπία και την αντίληψή της, μια γενιά που δικαιούται απόλυτα να εκφράσει την εποχή της. Η επαφή μου με την ακαδημαϊκή κοινότητα και η διαρκής επικοινωνία μου με τους νέους ανθρώπους έχουν επαναπροσδιορίσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω τα δημόσια ζητήματα και μου μεταγγίζουν διαρκώς ζωτικότητα, δημιουργικότητα και καινοτόμο σκέψη. Τους ευχαριστώ από καρδιάς».

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει καθιερωθεί ως μια δυναμική Σχολή, προσφέροντας προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή αριστεία με τον σύγχρονο επαγγελματικό προσανατολισμό. Με προγράμματα Κυπριακού και Ελληνικού Δικαίου, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αντίστοιχων δικηγορικών συλλόγων και των σύγχρονων νομικών επαγγελμάτων, η Σχολή παρέχει στους φοιτητές ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, πρακτικές δεξιότητες και ουσιαστική επαφή με τη νομική πράξη.

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