Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Δείτε εδώ τα θέματα στην Υγιεινή

Δείτε εδώ τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες, Δευτέρα.