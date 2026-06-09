play
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό, στη Μεσογείων και στην Πέτρου Ράλλη – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ #Αττική Οδός#Κηφισός#Κίνηση τώρα#Πέτρου Ράλλη

Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό, στη Μεσογείων και στην Πέτρου Ράλλη – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δείτε τον χάρτη

Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό, στη Μεσογείων και στην Πέτρου Ράλλη &#8211; Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Newsroom