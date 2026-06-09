Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό, στη Μεσογείων και στην Πέτρου Ράλλη – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 9/6 η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τον Κηφισό να αποτελεί για ακόμη μία ημέρα το πιο επιβαρυμένο σημείο του οδικού δικτύου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.\n\n\n\nΚαθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Πέτρου Ράλλη, στην Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων. \n\n\n\nΠροβλήματα υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας με τα μεγαλύτερα να εντοπίζονται στη Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Αμαλίας και Συγγρού. \n\n\n\nΑυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά.\n\n\n\nΚαθυστερήσεις στην Αττική Οδό\n\n\n\nΣύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο από 20΄ έως 25΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄ έως 10΄στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις προς Ελευσίνα από 10΄ έως 15΄στην έξοδο για Λαμία.\n\n\n\nΚαθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 9, 2026