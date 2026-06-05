Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όταν ένας 40χρονος άνδρας έπεσε στο κενό.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αλλά μετέβη μαζί με συγγενικό του πρόσωπο προκειμένου να εξετάστει από γιατρούς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Ξαφνικά, ο 40χρονος ανέβηκε σε μπαλκόνι του νοσοκομείου και προετοιμαζόταν να πηδήξει. Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να τον αποτρέψουν φωνάζοντάς του, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Γιατροί του νοσοκομείου έσπευσαν στο σημείο για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία.