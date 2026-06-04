Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βριλήσσια, όπου τελέστηκε η κηδεία του.

Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής αποχαιρετίστηκε από ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από τη μακρά πορεία του στη δημοσιογραφία και την πολιτική, αλλά και από εκείνους που συμπορεύτηκαν μαζί του σε διαφορετικές περιόδους της δημόσιας διαδρομής του.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με συγγενείς, φίλους και παλιούς συνεργάτες να δίνουν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Παρουσίες από τη δημοσιογραφία και την πολιτική

Στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου βρέθηκαν πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, τη δημοσιογραφία και τη δημόσια ζωή.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Τέρενς Κουίκ, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Νίκος Φίλης, η Έλενα Ακρίτα, ο Γιώργος Καραμέρος και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, πολιτικά κόμματα και ο πρόεδρος της Βουλής, τιμώντας την πορεία του Νάσου Αθανασίου στη δημοσιογραφία και την πολιτική.

Μια διαδρομή στη δημοσιογραφία και τη Βουλή

Ο Νάσος Αθανασίου υπηρέτησε για χρόνια τη δημοσιογραφία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο. Στη συνέχεια πέρασε και στην πολιτική, διατελώντας βουλευτής, χωρίς να απομακρυνθεί από την ταυτότητα του ανθρώπου που γνώριζε καλά την επικαιρότητα, τον διάλογο και την ανάγκη δημόσιας παρέμβασης.

Για όσους τον γνώρισαν, υπήρξε ένας άνθρωπος με σταθερή παρουσία στον χώρο του, με διαδρομή που συνέδεσε την ενημέρωση με την πολιτική συμμετοχή.