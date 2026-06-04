Οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στα μαθήματα της Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, των Δικτύων Υπολογιστών και των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα:

Τα θέματα στην Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

Τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τα θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών

Τα θέματα στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ συνεχίζονται στις 6 Ιουνίου, ξανά με μαθήματα ειδικότητας.