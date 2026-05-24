Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη διοργάνωση του 9ου Πλαστήριου δρόμου, σήμερα, Κυριακή 24/5 στην Καρδίτσα. Ένας 46χρονος δρομέας, ο οποίος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χλμ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Άτομα τα οποία ήταν επιφορτισμένα με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος όπως μεταδίδει το ERTNews κατέληξε.

Η είδηση του θανάτου του σόκαρε τους πάντες, ματαιώθηκαν οι επόμενοι αγώνες και οι απονομές.