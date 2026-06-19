Με κάθε τρόπο αποτυπώνεται η σύνδεση του Ολυμπιακού με τους φιλάθλους του, οι οποίοι και φέτος έσπασαν το φράγμα των 20.000 εισιτηρίων διαρκείας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων, μια ακόμη απόδειξη ενότητας, πίστης και διαρκούς παρουσίας.

Άλλωστε φάνηκε την περσινή σεζόν με τα συνεχόμενα sold out που έκαναν οι φίλοι της ομάδας για να σταθούν δίπλα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Να σημειωθεί πως έχουν απομένει λιγότερα από 2.350 εισιτήρια διαρκείας προς διάθεση στην 3η περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει και στην οποία μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας όλοι οι φίλαθλοι.