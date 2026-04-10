Στις 11 Απριλίου 1996, ο Παναθηναϊκός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά το Κύπελλο Πρωταθλητριών στο μπάσκετ, σημερινή Euroleague, νικώντας την Μπαρτσελόνα με 67–66 στον τελικό του Παρισιού. Στο κατάμεστο «Παλέ ντε Μπερσί», οι «πράσινοι» φέρνουν στην Ελλάδα το πρώτο τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, γράφοντας μια από τις πιο λαμπρές σελίδες του ελληνικού αθλητισμού.

Η νίκη αυτή έρχεται λίγα χρόνια μετά το χρυσό της εθνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ του 1987 και τις μεγάλες πορείες συλλόγων όπως ο Άρης, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, σε μια εποχή που το ελληνικό μπάσκετ έχει ήδη αποκτήσει στιβαρή ταυτότητα και αυτοπεποίθηση. Όμως το Παρίσι του 1996 είναι κάτι διαφορετικό: είναι η στιγμή που ένας ελληνικός σύλλογος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, απέναντι σε έναν κολοσσό όπως η Μπαρτσελόνα.

Με προπονητή τον Μπόζινταρ Μάλκοβιτς και πρωταγωνιστές τους Ντομινίκ Ουίλκινς, Φραγκίσκο Αλβέρτη, Παναγιώτη Γιαννάκη και Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Παναθηναϊκός ελέγχει μεγάλο μέρος του αγώνα, όμως το φινάλε είναι θρίλερ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, το λάθος του Γιαννάκη δίνει την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να τρέξει στον αιφνιδιασμό, πριν έρθει η θρυλική τάπα του Βράνκοβιτς στον Μοντέρο – η φάση που θα μείνει στην ιστορία ως «το χέρι του Θεού» και θα σφραγίσει τον τίτλο.

Το τρόπαιο του 1996 είναι ο πρώτος τίτλος Euroleague για την Ελλάδα και το πρώτο από τα επτά ευρωπαϊκά «αστέρια» του Παναθηναϊκού, που θα ακολουθήσουν τα χρόνια 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 και 2024. Σε επίπεδο κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μόνο ο Ολυμπιακός θα καταφέρει στη συνέχεια να μιμηθεί τους «πράσινους», κατακτώντας τρεις φορές την Euroleague (1997, 2012, 2013).

Παράλληλα, άλλες ελληνικές ομάδες θα σηκώσουν ευρωπαϊκά Κύπελλα σε χαμηλότερες διοργανώσεις: η ΑΕΚ από το 1968 έως και τα πιο πρόσφατα χρόνια, ο ΠΑΟΚ με δύο τίτλους, ο Άρης με τρεις, όπως και σύλλογοι όπως το Μαρούσι και ο Αθηναϊκός, χτίζοντας ένα εντυπωσιακό παλμαρέ για το ελληνικό μπάσκετ. Όμως το βράδυ του Παρισιού το 1996 παραμένει έως σήμερα το σημείο όπου η Ελλάδα «μπαίνει» οριστικά στην ελίτ της ευρωπαϊκής διασυλλογικής σκηνής, με τον Παναθηναϊκό να σηκώνει το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών ελληνικής ομάδας.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

491: Ο Φλάβιος Αναστάσιος ανεβαίνει στον θρόνο του Βυζαντίου ως αυτοκράτορας Αναστάσιος Α΄, μετά τον θάνατο του Ζήνωνα. Η βασιλεία του θα σηματοδοτήσει περίοδο διοικητικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων, με σταθεροποίηση των οικονομικών του κράτους και ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας.

1713: Υπογράφεται η Συνθήκη της Ουτρέχτης, που βάζει τέλος στον Πόλεμο της Ισπανικής Διαδοχής και αναδιατάσσει τις ισορροπίες ισχύος στην Ευρώπη. Η Ισπανία χάνει σημαντικά εδάφη και αποικίες, ενώ η Μεγάλη Βρετανία ενισχύει ουσιαστικά τη ναυτική της κυριαρχία και την αποικιακή της παρουσία.

1814: Με τη Συνθήκη του Φονταινεμπλώ, ο Ναπολέων Βοναπάρτης αναγκάζεται να παραιτηθεί άνευ όρων από τον θρόνο, τερματίζοντας την πρώτη του αυτοκρατορία. Ως όροι της συμφωνίας, του παραχωρείται η νησιωτική ηγεμονία της Ελβά και του επιτρέπεται να κρατήσει τον τίτλο του αυτοκράτορα, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσωρινή παλινόρθωση των Βουρβόνων.

1821: Στη Μήλο, σπετσιώτικα πλοία πετυχαίνουν την πρώτη ναυτική επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης, αιχμαλωτίζοντας τρία οθωμανικά σκάφη. Η νίκη αυτή, λίγες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του Αγώνα, ενισχύει το ηθικό των Ελλήνων στη θάλασσα και δείχνει ότι τα ελληνικά επαναστατικά πλοία μπορούν να σταθούν απέναντι στον οθωμανικό στόλο.

1890: Το νησί Έλις, στα ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται ο κύριος σταθμός υποδοχής Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ, καθώς από την ημερομηνία αυτή και έπειτα όλοι οι νεοαφιχθέντες περνούν από εκεί για έλεγχο. Για δεκαετίες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες περνούν από τις αίθουσες του Ellis Island, ζώντας την αγωνία των ιατρικών και νομικών ελέγχων πριν πάρουν το «πράσινο φως» για τη Νέα Υόρκη και τη νέα τους ζωή στην Αμερική.

1909: Ιδρύεται ο Τελ Αβίβ, αρχικά ως μικρό εβραϊκό προάστιο της Γιάφας στις ακτές της Παλαιστίνης. Μέσα σε λίγες δεκαετίες εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά κέντρα του μελλοντικού κράτους του Ισραήλ.

1941: Το ελληνικό πλωτό νοσοκομείο «Αττική» βυθίζεται κοντά στον Καφηρέα από γερμανικό βομβαρδιστικό, παρότι έφερε εμφανώς τα διεθνή διακριτικά προστασίας. Από τους 166 επιβαίνοντες, σκοτώνονται 50 άνθρωποι, σε ένα από τα πιο τραγικά επεισόδια ναυτικής νοσοκομειακής αποστολής για την Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1945: Αμερικανικές δυνάμεις απελευθερώνουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ στη Γερμανία, φέρνοντας στο φως τις συνθήκες εγκλεισμού και εξόντωσης χιλιάδων κρατουμένων από το ναζιστικό καθεστώς. Οι εικόνες που καταγράφονται σοκάρουν τη διεθνή κοινή γνώμη και συμβάλλουν στη συγκρότηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και των ναζιστικών εγκλημάτων.

1964: Ο Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τη μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση από το 6ο έως το 15ο έτος, η ελεύθερη χρήση της δημοτικής, η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων και το «Ακαδημαϊκό Απολυτήριο» για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Η μεταρρύθμιση ανοίγει την εκπαίδευση σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και θεωρείται μέχρι σήμερα τομή στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική ιστορία.

1968: Ο πρόεδρος Λύντον Τζόνσον υπογράφει τον ομοσπονδιακό νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων (Civil Rights Act of 1968), που απαγορεύει τις φυλετικές και άλλες διακρίσεις στην πώληση, ενοικίαση και χρηματοδότηση κατοικίας στις ΗΠΑ. Ο νόμος, γνωστός και ως Fair Housing Act, αποτελεί ένα από τα βασικά νομοθετήματα της εποχής των πολιτικών δικαιωμάτων.

1970: Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο «Απόλλων 13», η τρίτη επανδρωμένη αποστολή με προορισμό τη Σελήνη. Η αποστολή θα μείνει στην ιστορία όχι για προσελήνωση, αλλά για τη σοβαρή βλάβη που θα ακολουθήσει και την δραματική – αλλά επιτυχημένη – προσπάθεια διάσωσης του πληρώματος.

1976: Παρουσιάζεται ο Apple I, ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής της νεοσύστατης Apple, σχεδιασμένος από τους Στιβ Τζομπς και Στιβ Βόζνιακ. Το μηχάνημα, που κυκλοφορεί σε περιορισμένα κομμάτια ως «κιτ» για χομπίστες, θεωρείται σήμερα ορόσημο στην απαρχή της ψηφιακής επανάστασης των προσωπικών υπολογιστών.

1990: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ορκίζεται πρωθυπουργός της Ελλάδας, μετά τις εκλογές της 8ης Απριλίου. Η ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία εγκαινιάζει μια νέα φάση πολιτικής πόλωσης, οικονομικών επιλογών λιτότητας και έντονων συγκρούσεων με την αντιπολίτευση.

1990: Ο Μίκης Θεοδωράκης αναλαμβάνει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε μια απρόσμενη πολιτική σύμπλευση του εμβληματικού συνθέτη της Αριστεράς με τη συντηρητική παράταξη. Η συμμετοχή του προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι επιδιώκει εθνική συνεννόηση σε κρίσιμα θέματα.

1996: Ο Παναθηναϊκός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά το Κύπελλο Πρωταθλητριών στο μπάσκετ, νικώντας την Μπαρτσελόνα με 67–66 στον τελικό του Παρισιού. Ο αγώνας κρίνεται στις λεπτομέρειες, χαρίζοντας στο ελληνικό μπάσκετ έναν ιστορικό τίτλο και ανοίγοντας τον δρόμο για την κυριαρχία των ελληνικών συλλόγων στην ευρωπαϊκή σκηνή.

2002: Επιχειρείται αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του προέδρου Ούγκο Τσάβες στη Βενεζουέλα, με στήριξη από τμήματα του στρατού και επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο Τσάβες ανατρέπεται προσωρινά, αλλά επιστρέφει στην εξουσία μέσα σε 48 ώρες, ενισχύοντας το προφίλ του ως λαϊκού ηγέτη απέναντι στις ελίτ.

2017: Σημειώνεται τρομοκρατική επίθεση στο πούλμαν της Μπορούσια Ντόρτμουντ έξω από το γήπεδο «Signal Iduna Park», με εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί στο δρόμο. Τραυματίζεται ο ποδοσφαιριστής Μαρκ Μπάρτρα και ο προημιτελικός αγώνας του Τσάμπιονς Λιγκ με τη Μονακό αναβάλλεται, αναδεικνύοντας την ευαλωτότητα ακόμη και κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων στην τρομοκρατία.

Γεννήσεις

1963 – Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια (11 Απριλίου 1963), γεννημένη στη Νάουσα Ημαθίας, με ξεχωριστή φωνή και πορεία στο έντεχνο, λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, που συνέβαλε στη διαμόρφωση του «σύγχρονου έντεχνου» τη δεκαετία του 1990 με δουλειές όπως το «Κορίτσι και Γυναίκα», ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα για τις συνεργασίες της με δημιουργούς όπως ο Γιώργος Ανδρέου, ο Νίκος Ξυδάκης και ο Κώστας Λειβαδάς, αλλά και για την έντονη σκηνική της παρουσία

Θάνατοι

2010 – Αλέκος Τζανετάκος, Έλληνας ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και σεναριογράφος (21 Μαΐου 1937 – 11 Απριλίου 2010), δημοφιλής «χρυσός δεύτερος» σε κωμωδίες της «χρυσής εποχής» με ρόλους επιπόλαιου, αδέξιου και «γκαφατζή» νέου, που έμεινε στη μνήμη του κοινού ως «ο καρπαζοεισπράκτορας» για τις συνεχείς καρπαζιές που δεχόταν στις ταινίες, με χαρακτηριστικές συμμετοχές σε έργα όπως «Κορίτσια για φίλημα», «Μια τρελή, τρελή οικογένεια» και «Η νεράιδα και το παλικάρι».

2020 – Περικλής Κοροβέσης, Έλληνας συγγραφέας, δημοσιογράφος, λογοτέχνης και ακτιβιστής της Αριστεράς (20 Ιουλίου 1941 – 11 Απριλίου 2020), γνωστός κυρίως για το εμβληματικό βιβλίο «Ανθρωποφύλακες» (1969), μια συγκλονιστική μαρτυρία για τα βασανιστήρια που υπέστη ο ίδιος και άλλοι αγωνιστές επί Χούντας, το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και κατέδειξε διεθνώς το πρόσωπο της δικτατορίας· διετέλεσε βουλευτής Α΄ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ (2007–2009) και υπερασπίστηκε με συνέπεια τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Αντίπας, Αντύπας

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την νόσο του Πάρκινσον