Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, αύριο Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026 από τις 22:00 έως και τις 5:00, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κλειστή θα είναι η ράμπα εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Βαρυμπόμπης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτική διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Νέας Ερυθραίας και στη συνέχεια μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού μέχρι τον Α/Κ Μπογιατίου (Άγιος Στέφανος) στο 27,96ο χλμ.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.