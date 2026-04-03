Σε ηλικία μόλις 41 ετών έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (2/4) ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας, Γιάννης Μπρούζος, έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα λόγου, σκέψης και ανθρώπινης στάσης ζωής.

Ο Γιάννης Μπρούζος είχε αγγίξει βαθιά το αναγνωστικό κοινό μέσα από το έργο του «Τι πραγματικά αξίζει – 24 γράμματα στον γιο μου». Στο συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται στον μικρό του γιο, Στέλιο, καταγράφοντας προσωπικές σκέψεις, ανησυχίες, βιώματα αλλά και τις αξίες που θεωρούσε θεμελιώδεις για τη ζωή.

Το βιβλίο του δεν εστιάζει στον θάνατο, αλλά αντίθετα αποτελεί έναν ύμνο στη ζωή, αναδεικνύοντας την αξία της καθημερινότητας, της δημιουργικότητας, του έρωτα και της ουσιαστικής επαφής με τους άλλους ανθρώπους.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook η οργάνωση «Αναμέτρηση», εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια.

«Ο σύντροφός μας Γιάννης Μπρούζος έφυγε πριν λίγη ώρα από τη ζωή, μετά από μια μάχη που έδωσε με πείσμα και συλλογικά, όπως συλλογικά πάλεψε έζησε και ολόκληρη την ζωή του.

Ο αποχαιρετισμός μάς παγώνει, αλλά οι μνήμες από όσα ζήσαμε με το Γιάννη θα μας ζεσταίνουν για πάντα, να συνεχίζουμε για όσα ξεκινήσαμε μαζί. Όπως μας είπε και σε μια από τις τελευταίες αφιερώσεις του προς όλα τα συντρόφια του, δεν μας χωρίζει ο θάνατος.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της οργάνωσης, και ενημέρωση για την κηδεία του.

Γιάννη μας, αντίο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.