Τον νέο της… σωματοφύλακα αναζητά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα να προχωρά σε δημόσια αγγελία που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα.
Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στη χώρα ανακοίνωσε ότι είναι ανοιχτή η θέση “bodyguard coordinator” (συντονιστής σωματοφύλακας), η οποία αφορά την προσωπική ασφάλεια της επικεφαλής της αποστολής.
Πρόκειται για έναν ρόλο με αυξημένες απαιτήσεις και ευθύνες, καθώς ο υποψήφιος θα κληθεί να διαχειριστεί ζητήματα προστασίας υψηλόβαθμου προσώπου σε διπλωματικό επίπεδο.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:
- Να διαθέτουν απολυτήριο λυκείου
- Να έχουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εμπειρίας ως ιδιωτικοί σωματοφύλακες ή σε σώματα ασφαλείας/στρατό
- Να έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον έξι μήνες σε θέση ευθύνης (εποπτική ή διοικητική)
- Να κατέχουν άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (προφορικά και γραπτά)
- Να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα (ή ισοδύναμη) για τουλάχιστον πέντε έτη
Η θέση παραμένει διαθέσιμη μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος, ενώ –όπως αναφέρεται– δεν αποκλείεται κανείς που πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, γεγονός που διευρύνει τον κύκλο των ενδιαφερόμενων.
Η συγκεκριμένη αγγελία έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια σπάνια επαγγελματική ευκαιρία στον χώρο της ασφάλειας, με φόντο τη διπλωματική σκηνή και υψηλό επίπεδο ευθύνης.