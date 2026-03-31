Τον νέο της… σωματοφύλακα αναζητά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα να προχωρά σε δημόσια αγγελία που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα.

Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στη χώρα ανακοίνωσε ότι είναι ανοιχτή η θέση “bodyguard coordinator” (συντονιστής σωματοφύλακας), η οποία αφορά την προσωπική ασφάλεια της επικεφαλής της αποστολής.

Πρόκειται για έναν ρόλο με αυξημένες απαιτήσεις και ευθύνες, καθώς ο υποψήφιος θα κληθεί να διαχειριστεί ζητήματα προστασίας υψηλόβαθμου προσώπου σε διπλωματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

Να διαθέτουν απολυτήριο λυκείου

Να έχουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εμπειρίας ως ιδιωτικοί σωματοφύλακες ή σε σώματα ασφαλείας/στρατό

Να έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον έξι μήνες σε θέση ευθύνης (εποπτική ή διοικητική)

Να κατέχουν άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (προφορικά και γραπτά)

Να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα (ή ισοδύναμη) για τουλάχιστον πέντε έτη

Η θέση παραμένει διαθέσιμη μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος, ενώ –όπως αναφέρεται– δεν αποκλείεται κανείς που πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, γεγονός που διευρύνει τον κύκλο των ενδιαφερόμενων.

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια σπάνια επαγγελματική ευκαιρία στον χώρο της ασφάλειας, με φόντο τη διπλωματική σκηνή και υψηλό επίπεδο ευθύνης.