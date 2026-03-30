Η ΕΜΥ προειδοποίησε σήμερα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τη 48ωρη κακοκαιρία Erminio, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες και η Αττική.

Μετά την προειδοποίηση της ΕΜΥ, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε σε ανάρτησή του πως «μπροστά μας διαμορφώνεται μια ζόρικη και επικίνδυνη κακοκαιρία», για να εξηγήσει στη συνέχεια: «Στη δίνη ζεύγους βαρομετρικών χαμηλών θα βρεθεί τα επόμενα 24ωρα η χώρα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση έντονων φαινομένων τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και οι βασικοί δείκτες αστάθειας συγκλίνουν σε αυξημένη πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων, κατά τόπους με μεγάλη ένταση.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά το βράδυ της Τρίτης και μέσα στην Τετάρτη, που αναμένεται να είναι το πιο δύσκολο 24ωρο, θα επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από ανέμους εντάσεως πάνω από 100 km/h, χαλαζοπτώσεις αλλά και στροβίλους.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης, αυξημένος είναι ο κίνδυνος για:

πλημμυρικά επεισόδια,

τοπικές υπερχειλίσεις,

κατολισθήσεις σε ευπαθείς περιοχές

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένονται να είναι:

Πιερία – Χαλκιδική, Θεσσαλία – Σποράδες, Βοιωτία – Φθιώτιδα – Εύβοια, Ανατολική και νότια Πελοπόννησος, Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου

Αττική: Τα πιο έντονα φαινόμενα τοποθετούνται από το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης.

Για την Πέμπτη υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα ως προς την πορεία του δεύτερου χαμηλού. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει πως «η πιθανή αλληλεπίδραση δύο βαρομετρικών χαμηλών καθιστά την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς πιο απρόβλεπτη». Ο κ. Καλλιάνος σημειώνει ειδικότερα πως «την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4, η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία και εξέλιξη δύο βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση θα αποτελέσει μία ιδιαίτερα σύνθετη δυναμική κατάσταση.

Στη συγκεκριμένη κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς και της επομένης ημέρας, θα παρατηρηθεί πιθανότατα η ανάπτυξη δύο οργανωμένων χαμηλών στον χώρο της Κεντρικής Μεσογείου, συγκεκριμένα μεταξύ της Νότιας Ιταλίας, της Βόρειας Λιβύης και της Ελλάδας, τα οποία θα κινηθούν, αυτό της Νότιας Ιταλίας ανατολικά προς το Ιόνιο, ενώ αυτό της Βόρειας Λιβύης βόρεια – βορειοανατολικά προς το Αιγαίο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στους προγνωστικούς χάρτες.

Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης, το οποίο θα επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των συστημάτων όσο και τη χωρική και χρονική κατανομή των φαινομένων.

Όταν δύο τέτοια συστήματα συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση, τότε δύναται να συμβούν τα ακόλουθα:

Οι τροχιές των χαμηλών καθίστανται πιο δύσκολα προβλέψιμες.

Δημιουργούνται περιοχές ενισχυμένης σύγκλισης.

Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται χρονικά, με τα δύο συστήματα να επηρεάζουν συνεχώς το ένα το άλλο.

Άρα αυτή η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των δύο βαρομετρικών χαμηλών μπορεί να προκαλέσει:

Τοπικά μεγάλη ενίσχυση φαινομένων.

Εντονότερες βροχοπτώσεις σε ζώνες σύγκλισης.

Αυξημένη πιθανότητα ακόμη πιο ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει υποστήριξη και στα ανώτερα στρώματα.

Περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και πιθανές ριπές μεγάλης έντασης.

Σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα δίπλα σε περιοχές με ασθενή δραστηριότητα.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω:

Η πρόγνωση μεγάλης κλίμακας είναι εφικτή (γενική εικόνα κακοκαιρίας) η οποία και σας δίνεται τις τελευταίες ημέρες και γίνεται ασφαλώς και προσπάθεια να σας δοθούν ακόμα και οι πιθανές περιοχές των πιο έντονων φαινομένων.

Η ακριβής όμως πρόγνωση τοπικών φαινομένων είναι αυτή τη στιγμή αρκετά περιορισμένη.

Στους χάρτες που ακολουθούν, φαίνονται οι χάρτες:

Των περιοχών που πιθανότατα θα σημειωθούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα την Τετάρτη (εσωτερικό κόκκινο καμπυλών), χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ήπιες οι βροχές. Αντιθέτως, και οι μπλε χρωματισμοί υποδηλώνουν ισχυρές κατά διαστήματα και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Ο χάρτης αυτός (meteoam.it) υποδηλώνει και τον 24ωρο υετό της Τετάρτης, όπου οι κόκκινοι χρωματισμοί δίνουν τις περιοχές όπου αναμένονται πάνω από 50 mm νερού, ενώ στις ακόμα πιο σκούρες κόκκινες περιοχές βρίσκονται τα τμήματα που θα δεχθούν (με βάση την πρόγνωση) πάνω από 70 mm νερού, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τα 100 mm νερού αντίστοιχα.

Της κατανομής του 24ωρου υετού από το ECMWF που φαίνονται πάλι οι ίδιες περιοχές που θα δεχθούν πιθανότατα τον μεγαλύτερο όγκο νερού.

Το πεδίο των πιέσεων στην επιφάνεια όπου πιθανότατα θα λάβει χώρα η αλληλεπίδραση 2 βασικών βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους.

ΥΓ: Έχουν ξαναυπάρξει πολλές φορές παρόμοιες κακοκαιρίες που επηρέασαν τη χώρα μας, ασφαλώς και δεν θα είναι πρωτοφανής. Απλώς, αν στην περιοχή μας τύχει και είναι πολύ ισχυρά τα φαινόμενα για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό θα ήταν να προσέξουμε λίγο και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Μέχρι εκεί».