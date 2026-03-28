Σε αντίστροφη μέτρηση έχει μπει η αλλαγή ώρας για το 2026, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

Όπως κάθε χρόνο, η μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Έτσι, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα δείξουν 04:00, «χάνοντας» ουσιαστικά μία ώρα ύπνου.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Υποδομών υπενθυμίζει ότι την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 ολοκληρώνεται η εφαρμογή της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, και καλεί τους πολίτες να προσαρμόσουν τα ρολόγια τους μία ώρα μπροστά.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Γιατί αλλάζει η ώρα

Η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποιώντας περισσότερο το φυσικό φως της ημέρας. Κατά τη διάρκεια των επτά μηνών της θερινής ώρας, εκτιμάται ότι εξοικονομούνται περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέτρο καθιερώθηκε ευρέως στην Ευρώπη τη δεκαετία του ’70, εν μέσω της πετρελαϊκής κρίσης, ενώ από το 1996 εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη: την Άνοιξη οι δείκτες προχωρούν μία ώρα μπροστά και το Φθινόπωρο επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, με τα ρολόγια να μετακινούνται τότε επίσης μία ώρα μπροστά.

Παρότι το μέτρο διατηρείται μέχρι σήμερα, τα τελευταία χρόνια δεν λείπουν οι αντιδράσεις.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι η αλλαγή επηρεάζει τον βιολογικό κύκλο, συνδέοντάς την με προβλήματα υγείας, ενώ αμφισβητούν και το κατά πόσο εξακολουθεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.