Σε εξέλιξη είναι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Αναλυτικά οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10:00 η ώρα, καθώς και η απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06:00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:
- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
- Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.