Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 23/3 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις οι οποίες σημειώνονται στον Κηφισό κυρίως στην άνοδο, ενώ παράλληλα αυξημένη είναι και η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου όπως επίσης και στην Αλεξάνδρας ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και στους δρόμους στον Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/7JhOEXCTAe — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 23, 2026

