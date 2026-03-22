Ημέρα αιχμής για τις αστικές μετακινήσεις αναμένεται η Δευτέρα 23 Μαρτίου, καθώς ο κλάδος των ταξί προχωρά σε πανελλαδική 24ωρη απεργία. Η κινητοποίηση συμπίπτει με την κρίσιμη στιγμή που το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών του χώρου.

Οι αυτοκινητιστές δίνουν ραντεβού στις 11:00 το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17), από όπου θα ξεκινήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Κοινοβούλιο. Η απόφαση για την απεργία αφορά όλη την επικράτεια, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΕΙΑΤΑ) να καλεί σε μαζική συμμετοχή χωρίς τη χρήση οχημάτων.

Το κλίμα στις τάξεις των ιδιοκτητών είναι τεταμένο, με την Ομοσπονδία να στέλνει σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές. Στη σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι του κλάδου υπογραμμίζουν:

«Τη Δευτέρα όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα, αναγνωρίζουν έμπρακτα πως δεν αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα μας και ο κλάδος είναι το μόνο σίγουρο πως θα τους γυρίσει την πλάτη. Τελευταία ευκαιρία η ψήφος τους, υποχρέωση όλων μας να είμαστε απ’ έξω την ημέρα της ψήφισης».

Η ΠΟΕΙΑΤΑ εστιάζει στη βιωσιμότητα των χιλιάδων οικογενειών που εξαρτώνται από το ταξί, σημειώνοντας πως αντιτίθεται «σε όλα τα άρθρα που θέλουν να απαξιώσουν το ρόλο του ταξί και το δημόσιο χαρακτήρα του καθώς δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και των οικογενειών των ιδιοκτητών ταξί ανά την επικράτεια».

Το κάλεσμα για την κινητοποίηση είναι εθνικό, με λεωφορεία να αναμένονται από την επαρχία για να ενισχύσουν τη συγκέντρωση στην Αθήνα. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά: «Η δύναμη μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!».

Το «μέτωπο» της Αθήνας και οι αιτιάσεις του ΣΑΤΑ

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) στρέφει τα βέλη του προσωπικά στον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κάνοντας λόγο για «κατάπτυστες διατάξεις» και ένα «ερανιστικό νομοσχέδιο».

Οι συνδικαλιστές της Αθήνας υποστηρίζουν ότι οι προωθούμενες αλλαγές θα επιφέρουν μόνιμες βλάβες στη δομή της αγοράς. Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επέσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις».

Η πανελλαδική απεργία θα ξεκινήσει στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα το πρωί της Τρίτης. Το σύνθημα που κυριαρχεί στις τάξεις των αυτοκινητιστών είναι ένα: «Κανένα ταξί στο δρόμο!».