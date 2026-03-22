Η Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 διαμορφώνεται με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι νεφώσεις θα αυξάνονται κατά περιόδους και θα δίνουν τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές ζώνες. Το σκηνικό του καιρού θα συνοδεύεται από θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως σε ορεινά τμήματα των ηπειρωτικών περιοχών καθώς και στην Κρήτη. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα εμφανιστούν ελαφρώς αυξημένες σε ορισμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 2 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 2 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 14, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 9 έως 15 και στην Κρήτη από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Για την Αττική, αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους θα πυκνώνουν, ενώ υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες και ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια από το πρωί έως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης, ο καιρός θα παρουσιάσει αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Δευτέρα 23-03-2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα ανατολικά και τα νότια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 24-03-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια, κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και από το μεσημέρι από βόρειες 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 25-03-2026 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.