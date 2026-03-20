«Ημερολογιακά άνοιξη από σήμερα, καιρικά όμως χειμώνας». Το σχόλιο αυτό κάνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως η εικόνα του καιρού «παραπέμπει σε μια εβδομάδα με καθαρά όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά».

«Η νέα εβδομάδα δεν φέρνει κάτι ακραίο, διατηρεί όμως έναν καιρό πιο δροσερό και πιο υγρό από τα συνηθισμένα για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Η βόρεια έως βορειοανατολική ροή θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την Ελλάδα και μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, κρατώντας τη θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά επίπεδα και ευνοώντας συχνότερες βροχές κυρίως στα ανατολικά, στο Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια τμήματα.

Παράλληλα, στα ορεινά θα συνεχίσουν να σημειώνονται χιονοπτώσεις, έστω και πιο περιορισμένες, δίνοντας νέο χιόνι στα χιονοδρομικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η εικόνα, λοιπόν, παραπέμπει σε μια εβδομάδα με καθαρά όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά, χωρίς εντυπωσιακές εξάρσεις, αλλά με επιμονή της ψύχρας, των βοριάδων και των φαινομένων εκεί όπου ευνοούνται από τη γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας», γράφει στο Χ ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

«Ο καιρός θυμίζει περισσότερο χειμώνα και θα συνεχίσει να θυμίζει χειμώνα και τις επόμενες ημέρες», επισήμανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Στην Αττική σήμερα θα έχουμε λίγες βροχές προς τα ανατολικά και βόρεια.

Η νέα εβδομάδα «θα ξεκινήσει με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να οργανώνεται προς την Τρίτη. Θα μας απασχολήσει και την 25η Μαρτίου, η οποία θα είναι μία μέρα με άστατες συνθήκες ιδιαίτερα για τα ανατολικά και νότια της χώρας μας. Αρχές Απριλίου δείχνει να οδηγούμαστε προς το Πάσχα με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες», τόνισε.

Χειμωνιάτικο παραμένει το σκηνικό του καιρού στη χώρα, με βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ανέφερε και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Όπως είπε, η σημερινή ημέρα είναι η πιο κρύα αυτής της περιόδου για τα ανατολικά ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου, καθώς η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ οι βοριάδες πνέουν πολύ ενισχυμένοι. Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν γενικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα, στο Κάβο Ντόρο, αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Βελτίωση θα παρουσιάσει σταδιακά ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ περισσότερη ηλιοφάνεια θα εμφανιστεί κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι περισσότερες νεφώσεις και τα λίγα φαινόμενα θα επιμείνουν σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ νωρίς το πρωί δεν αποκλείονται πρόσκαιρες καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με περισσότερη ηλιοφάνεια, λιγότερες βροχές και περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, που θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές θα παραμείνουν σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα πολύ πρόσκαιρων τοπικών φαινομένων στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με άστατο καιρό, καθώς οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και θα εκδηλώνονται σποραδικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων.