Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης νοσηλεύεται ένας 10χρονος από την Ορεστιάδα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, όταν έπεσαν από πίσω με ηλεκτρικό πατίνι πάνω σε Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη την Πέμπτη στην οδό Ζαρίφη της Ορεστιάδας, όταν ο 10χρονος ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε επίσης ανήλικος αλλά μεγαλύτερος σε ηλικία φίλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως, άγνωστο για ποιο λόγο, έπεσαν πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι πέφτοντας στο έδαφος.

Σύμφωνα με το evros-news.gr το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και ζήτησαν να μεταφερθεί στο Π.Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Για το ατύχημα το Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες που συνέβη.