Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες, Παρασκευή 20/2 η Λήμνος. Το νησί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση και οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους με αποτέλεσμα να παρασύρουν φερτά υλικά και να δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Το πρωί του Σαββάτου (21/02) σήμανε συναγερμός καθώς στο νησί ήχησε το «112», με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια, απευθύνοντας έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.

Οι ποσότητες του νερού που έπεσε στη Λήμνο μέσα σε οκτώ ώρες είναι μεγαλύτερες από την πλημμύρα του Νοεμβρίου, επεσήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου η δήμαρχος Λήμνου Ελεονόρα Γεώργα, καθώς μέσα σε οκτώ ώρες έπεσαν πάνω από εκατό τόνοι νερού.

Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει προβλήματα και δυσκολίες στην κυκλοφορία, ενώ συνεργεία του Δήμου βρέθηκαν από νωρίς στους δρόμους για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό τους.