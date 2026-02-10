Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού στα μέσα Ιανουαρίου.

Η διαδικασία του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με το voria.gr, έγινε χωρίς την παρουσία της μέχρι πρότινος προέδρου. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης, ενώ τη θέση της ως γραμματέας διατηρεί η Ελένη Βασάρα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου 2026 ο Σύλλογος έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Είχαν προηγηθεί το email με το αίτημα για παραίτηση της κ. Καρυστιανού, ενώ αιχμές για την οικονομική διαχείριση άφηναν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση».

Τότε η κ. Καρυστιανού στη δήλωση παραίτησης μιλούσε για «τρικλοποδιές εκ των έσω» και ότι «εν τέλει ο διχασμός επικράτησε», υπογραμμίζοντας ότι η ίδια προσπάθησε να διατηρήσει την ενότητα του Συλλόγου.

Δεν ψήφισε η Μαρία Καρυστιανού

Για την εκλογική διαδικασία ο Παύλος Ασλανίδης δήλωσε πως όλα κύλησαν ομαλά. Όπως είπε μιλώντας στο Mega, η Μαρία Καρυστιανού δεν προσήλθε προκειμένου να ψηφίσει. «Η Μαρία Καρυστιανού έχει προσφέρει πολλά στο σύλλογο, αλλά έχει επιλέξει άλλον δρόμο».

Για την επέτειο στις 28 Φεβρουαρίου, ο κ. Ασλανίδης είπε πως η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στο Σύνταγμα, ενώ το κάλεσμα θα είναι σε όλες τις πόλεις και τα νησιά στις 12 το μεσημέρι. Όπως είπε ο ίδιος, θα βγει ανακοίνωση μέσα στην ημέρα.

Τόνισε επίσης ότι οι συγκεντρώσεις δεν θα έχουν καθόλου κομματικά χαρακτηριστικά και θα γίνουν σε συνεννόηση με όλους τους συγγενείς. Τέλος, ενημέρωσε πως όλα τα εργατικά σωματεία αναμένεται να ανακοινώσουν απεργία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.