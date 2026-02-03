Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος του Ρουβίκωνα, τα ξημερώματα της Τρίτης, μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε λάθος επιχείρηση, που βρισκόταν δίπλα στα γραφεία της «Βιολάντα», στο Μενίδι.

Η επίθεση είχε γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, με τα μέλη του Ρουβίκωνα να πηδούν τα κάγκελα και να σπάνε με βαριοπούλες τις τζαμαρίες των συγκεκριμένων γραφείων.

Τα γραφεία της «Βιολάντα» βρίσκονταν πίσω από την επιχείρηση στην οποία τελικά εισέβαλαν.

Σημειώνεται πως το ηγετικό μέλος της αντιεξουσιαστικής οργάνωσης συνελήφθη από την Κρατική Ασφάλεια και θα κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης.

‼️Πριν λίγο παρακρατικοί της κρατικής ασφάλειας έξω από το σπίτι του συντρόφου Γιώργου Καλαϊτζίδη.

ΠΙΣΩ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ pic.twitter.com/EpB7un4TYk — Ρουβίκωνας (@rouvikonas2014) February 3, 2026

Υπενθυμίζεται πως ο Ρουβίκωνας παραδέχθηκε τη λάθος επίθεση με ανάρτησή του, τονίζοντας πως «η εταιρεία θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της», ενώ στη σχετική ανάρτηση τα μέλη της αναρχικής ομάδας σημειώνουν πως «τα λάθη μας τα πληρώνουμε».