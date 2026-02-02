Στην παραδοχή πως χτύπησε σε λάθος εταιρεία, προχώρησε ο Ρουβίκωνας, τονίζοντας πως «η εταιρεία, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της», ενώ στη σχετική ανάρτηση τα μέλη της αναρχικής ομάδας σημειώνουν πως «τα λάθη μας τα πληρώνουμε».

«Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Υπενθυμίζεται πως στην προσπάθειά τους να μπουν στα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στο Μενίδι, μέλη του Ρουβίκωνα χτύπησαν τη διπλανή εταιρεία με αποτέλεσμα να υποστεί πολλές υλικές ζημιές.

Αναλυτικά η ανάρτηση