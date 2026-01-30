Στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν κρίνεται τέτοια που να απαιτεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη Νευροχειρουργική Κλινική, με τους θεράποντες ιατρούς να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Ο δεύτερος τραυματίας από το ίδιο τροχαίο που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ηλικίας 28 ετών, είναι σε καλή κατάσταση και αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Στο μεταξύ, σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ. Είναι αιμοδυναμικά σταθερός και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί θα του μειώνουν σταδιακά την καταστολή σήμερα ώστε να ελέγξουν εντός της ημέρας τη νευρολογική του κατάσταση.

Σήμερα και αύριο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα πραγματοποιούν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1 μ.μ. και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.