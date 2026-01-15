Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στη Χαλκίδα η είδηση του θανάτου μιας 13χρονης μαθήτριας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από γρίπη. Η ανήλικη φοιτούσε στο Ειδικό Σχολείο της πόλης και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση, σύμφωνα με το evima.gr, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, αναφέρει πως «η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη» και συνεχίζει:

«Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα».

Το αντίο της σχολικής κοινότητας του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».