Σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται η γρίπη στη χώρα μας, σύμφωνα με την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η οποία κάλεσε για ακόμη μία φορά τους πολίτες να εμβολιαστούν.

Η κ. Ψαλτοπούλου επεσήμανε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως φέτος η κατάσταση είναι πιο δύσκολη καθώς υπάρχει το υποστέλεχος Κ, που είναι «πολύ πιο μεταδοτικό». Όπως είπε η ίδια, «αργήσαμε να ανέβουμε σε κρούσματα, αλλά τώρα είμαστε σε έξαρση. Έχουμε θρηνήσει κάποιους θανάτους».

Όπως ενημέρωσε επίσης «τα περισσότερα κρούσματα είναι σε παιδιά αλλά τα άτομα άνω των 70 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση και να χάσουν τη ζωή τους».

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, έκανε έκκληση προς τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά του ιού της γριπης. «Όσο πιο πολύ εμβολιαστούμε, τόσο μειώνουμε την πιθανότητα για σοβαρή νόσηση. Το εμβόλιο είναι αρκετά αποτελεσματικό και ως προς τον Κ».

Σύμφωνα με την ίδια, όπως κάθε χρόνο, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι μήνες κατά τους οποίους φτάνουμε στην κορύφωση των κρουσμάτων.

Σημείωσε πως πλην του εμβολίου, σημαντική είναι και η χρήση μάσκας, αλλά και η διάγνωση σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ώστε να γίνει έγκαιρη λήψη των αντιικών φαρμάκων.

Η ίδια ενημέρωσε πως στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 17.000 θάνατοι από γρίπη, μέχρι και τώρα.

Τζανάνης: Μεγάη η πίεση στα νοσοκομεία

Από την πλευρά του ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, δήλωσε στον ΣΚΑΪ, πως τα νοσοκομεία ήδη πιέζονται πολύ, κυρίως από τις νοσηλείες ανεμβολίαστων, κάνοντας και ο ίδιος έκκληση για εμβολιασμό.

Όπως είπε, «ειδικά τα παιδιά που είναι στο δημοτικό πέφτουν σαν κοτόπουλα, υπάρχουν σχολεία που λείπει το 50% των μαθητών». «Ειδικά σε αυτή την ηλικία νομίζουμε ότι τα παιδιά είναι άτρωτα και οι γονείς δεν τα εμβολιάζουν», τόνισε.

Επίσης απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επανεμφάνιση των συμπτωμάτων, ο κ. Τζανάκης είπε πως «σε αυτή την περίπτωση μπορεί να οφείλεται σε επιλοίμωξη από κάποιο μικρόβιο. Πρέπει σίγουρα να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας».

Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, ενώ δήλωσε πως χρειάζεται έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.