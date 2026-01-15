Ένα συγκινητικό βίντεο ανάρτησε στο Facebook η μητέρα του 18χρονου Μάριου, γνωστοποιώντας ότι ο γιος της πήρε εξιτήριο μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε νοσοκομείο στο Τορίνο στην Ιταλία.

Ο Μάριος υποβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε μεταμόσχευση ήπατος σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο της Ιταλίας. Το παιδί γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση, που προσβάλλει κυρίως το ήπαρ. Πρόκειται για το Σύνδρομο Alagille.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και ιδιαίτερα για τον Ιταλό χειρουργό Romagnoli.

«Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό», τόνισε.

Η μητέρα του 18χρονου στην ανάρτησή της έγραψε:

«Ευγνωμοσύνη στο νοσοκομείο και σε όλους όσους δουλεύουν σε αυτό. Ο καθηγητής Romagnoli: όταν η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά!

Με αυτόν τον συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάριο, γιατροί και νοσηλευτές.

Ξαναγεννήθηκε λοιπόν!!! Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή!!! Σας ευχαριστούμε γίνατε οικογένειά μας!! Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό.

Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι!! Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τον γιατρό της ζωής μας, τον καθηγητή Romagnoli, απλά ότι είναι μοναδικός!!».