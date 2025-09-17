Σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά στις 15:08 το μεσημέρι . Το επικέντρο εντοπίζεται 14 χλμ. ΔΒΔ του Ληξουρίου και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Είχε προηγηθεί σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών Ρίχτερ το πρωί της Τετάρτης με επίκεντρο 11 χλμ. δυτικά του Άσσου Κεφαλληνίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

