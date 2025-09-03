Για 37άρια αλλά και έντονες καταιγίδες προειδοποιεί σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς ο καιρός στη χώρα μας σήμερα εμφανίζει δύο πρόσωπα.

Όπως σημειώνει ο κ. Μαρουσάκης, «αρκετή ζέστη σήμερα προς τα ανατολικά και νότια, παρόλα αυτά προσοχή πρέπει να δείξουμε προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας όπου σταδιακά θα αναπτυχθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες.

Αύριο η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!».

Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να εκδηλωθούν σήμερα Τετάρτη 3/9 στα βορειοδυτικά κυρίως τμήματα της χώρας, και σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Αύριο Πέμπτη τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, ενώ βαθμιαία βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Παρασκευή. Παράλληλα η θερμοκρασία, η οποία σήμερα Τετάρτη θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, ωστόσο γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και πιθανώς στα ορεινά της Πελοποννήσου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, για να ενταθούν εκ νέου μέσα στη νύχτα στην περιοχή της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.