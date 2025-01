Ήταν 13 Ιανουαρίου 1963, όταν το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας βυθίστηκε στη θλίψη και την απόλυτη καταστροφή. Μια φονική κατολίσθηση, από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, ενώ δεκάδες οικογένειες έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα έγινε σύμβολο θάρρους και αποφασιστικότητας, καθώς οι κάτοικοι δεν λύγισαν, αλλά ξανάχτισαν από το μηδέν τη ζωή τους.

Μετά από 13 ημέρες αδιάκοπης βροχόπτωσης, το πρωινό της Κυριακής 13 Ιανουαρίου, ένα τμήμα του όρους «Κρι» αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε το χωριό. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 9:13 π.μ., την ώρα που πολλοί κάτοικοι βρίσκονταν στην εκκλησία, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο για δεκάδες ανθρώπους. Ωστόσο, 13 ψυχές χάθηκαν, 60 σπίτια ισοπεδώθηκαν, και οι επιζώντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή καταστροφή.

Οι μεγαλύτεροι κάτοικοι θυμούνται ακόμα τις κραυγές, τον πανικό, αλλά και τη στιγμή που εγκατέλειψαν το χωριό με τα λιγοστά υπάρχοντά τους σε αυτοσχέδιους σάκους.

Παρά τη συντριπτική απώλεια, οι κάτοικοι αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Τον Απρίλιο του 1963 ξεκίνησε έρανος για την ανοικοδόμηση ενός νέου οικισμού. Το Νέο Μικρό Χωριό χτίστηκε μόλις 2 χλμ. από το παλιό, σχεδιασμένο από το Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη, και ολοκληρώθηκε το 1968. Το χωριό παραμένει σήμερα ένας μικρός παράδεισος για τους φυσιολάτρες, με έλατα, καστανιές και πυκνό πράσινο να το περιβάλλουν.

Στην είσοδο του Παλαιού Μικρού Χωριού, το Μνημείο των 13 θυμάτων θυμίζει την τραγική ημέρα. Ένα ιδιαίτερο πλατάνι, με 13 παρακλάδια – όσα και οι ψυχές που χάθηκαν – μαρτυρά τον τραγικό συμβολισμό της φύσης. Λίγο πιο πέρα, μια μικρή λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση αποτελεί σήμερα έναν τόπο γαλήνης, με πλατάνια και ιτιές να την πλαισιώνουν.

Το Μικρό Χωριό έγινε επίσης γνωστό στην Κατοχή για την ηρωική μάχη του ΕΛΑΣ εναντίον των Ιταλών, όπου σκοτώθηκε ένας 16χρονος μαθητής, ο νεαρός αντάρτης Κλέαρχος.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1822: Η Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων.

1898: Ο Εμίλ Ζολά δημοσιεύει στην εφημερίδα L’ Aurore μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλίας, το περίφημο «Κατηγορώ», για την υπόθεση Ντρέιφους.

1930: Ο Μίκυ Μάους κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε κόμικ στριπ.

1942: Ο Χένρι Φορντ πατεντάρει το πρώτο πλαστικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι κατά 30% ελαφρύτερο από ένα κανονικό.

1961: Ιδρύεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, με πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή το Σωκράτη Καραντινό.

1963: Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας καταστρέφεται από κατολίσθηση. Οι ποταμοί λάσπης αφήνουν πίσω τους 13 νεκρούς.

1989: Ο ηλεκτρονικός ιός «Παρασκευή και 13» χτυπά εκατοντάδες υπολογιστές της IBM στη Μ. Βρετανία.

1990: Παραιτείται από βουλευτής της Α’ Αθηνών και αποχωρεί από τη Νέα Δημοκρατία ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος.

1991: Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού διακόπτεται από τον διαιτητή Σταύρο Ζακεστίδη στο 85ο λεπτό και ενώ οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 2-1, καθώς η ατμόσφαιρα έχει γίνει αφόρητη λόγω ρίψης δακρυγόνων από την Αστυνομία. Έξω από το γήπεδο, ο νεαρός φίλαθλος των Πειραιωτών, Γιώργος Παναγιώτου, σκοτώνεται από φωτοβολίδα. Ο αγώνας θα επαναληφθεί μετά ένα μήνα στη Ρόδο και η Ένωση θα νικήσει με 1-0.

1992: Η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που εξανάγκασε τις γυναίκες της Κορέας σε σεξουαλική δουλεία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1999: Ο αστέρας του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν, ανακοινώνει την αποχώρηση του από το άθλημα για δεύτερη φορά.

2015: Ο Γέροντας Παΐσιος αγιοποιείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

2019: 0 Πάνος Καμμένος υποβάλει την παραίτησή του από την συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών.

Γεννήσεις

1859 – Κωστής Παλαμάς, έλληνας ποιητής, από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γνωστός για το έργο του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου»

1882 – Σπύρος Μελάς, έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος, με πλούσια συγγραφική δράση και συμμετοχή στην ελληνική λογοτεχνική και θεατρική σκηνή

1910 – Γιάννης Τσαρούχης, έλληνας ζωγράφος, κορυφαίος εκπρόσωπος της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, με έργα που συνδυάζουν παραδοσιακά και μοντέρνα στοιχεία

1960 – Τάκης Λεμονής, έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής, με μεγάλη καριέρα στον ελληνικό αθλητισμό

1977 – Ορλάντο Μπλουμ, άγγλος ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «The Lord of the Rings» και «Pirates of the Caribbean»

1981 – Γιάννης Χαρούλης, έλληνας τραγουδιστής, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής

Θάνατοι

1941 – Τζέιμς Τζόις, ιρλανδός συγγραφέας, κορυφαία μορφή της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, γνωστός για το εμβληματικό του έργο «Οδυσσέας»

2009 – Θανάσης Σαραβάκος, έλληνας ποδοσφαιριστής, πατέρας του Δημήτρη Σαραβάκου, με σημαντική καριέρα σε ελληνικές ομάδες

2018 – Τζίμης Πανούσης, έλληνας τραγουδοποιός, γνωστός για τον σατιρικό του λόγο, τις αιχμηρές κοινωνικές παρατηρήσεις και την ιδιαίτερη μουσική του

Γιορτάζουν

Ερμύλος, Ερμυλία, Στρατόνικος, Στρατονίκη