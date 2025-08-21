Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το τέλος της συνεργασίας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, που διακόπηκε μέσα σε κλίμα έντασης και έντονων λεκτικών αντιπαραθέσεων, ο Κροάτης τεχνικός έκανε νέες δηλώσεις.

Από το Σεράγεβο, όπου βρίσκεται για τουρνουά νέων, μίλησε σε σερβικό μέσο εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την πορεία του Έλληνα πρωταθλητή, τονίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να πιστεύει στην επιστροφή του στις μεγάλες εμφανίσεις.

Αναλυτικά είπε:

«Δεν είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τον λυπάμαι… Είναι ένας εξαιρετικός τενίστας που βρίσκεται σε σοβαρή κρίση, περισσότερο ψυχολογική παρά σωματική».

Ο Κροάτης θρύλος του τένις τόνισε πως ο 26χρονος τενίστας δεν έχει ξεχάσει το παιχνίδι του, ωστόσο ο δρόμος για την επιστροφή του στην κορυφή θα είναι δύσκολος:

«Του εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει εκεί όπου ήταν. Δεν θα είναι εύκολο, δεν έχει ξεχάσει να παίζει τένις, αλλά θα είναι ένας μακρύς δρόμος».