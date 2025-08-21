Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες στην Βενετία, όταν η Αμερικανίδα τουρίστρια Χριστίνα Κάντιου Γκριν καταγράφηκε να κρατά για 50 λεπτά την κοτσίδα μιας 14χρονης κλέφτρας, προκειμένου να ανακτήσει την τσάντα της που της είχε κλέψει η έφηβη. Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη στην περιοχή Σάντα Μαρία ντελ Τζίλιο και έγινε viral στα social media, ενώ η κόρη της τουρίστριας, Κάρις ΜακΈλροϊ, μοιράστηκε στο TikTok λεπτομέρειες για τον τρόπο που η μητέρα της εντόπισε τον νεαρό κλέφτη, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την Κάρις, η μητέρα της και ο πατριός της περνούσαν από τη Βενετία πριν ξεκινήσουν κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Καθώς η Χριστίνα προσπαθούσε να φτάσει στο Airbnb, περιβαλλόταν από πλήθος, και όταν έφτασε διαπίστωσε ότι η τσάντα της ήταν ανοιχτή και είχαν εξαφανιστεί το μπουκαλάκι του νερού της και ένα τσαντάκι, που περιείχε διαβατήριο, πιστωτικές κάρτες, μετρητά και ακουστικά AirPods.

Η γρήγορη αντίδραση της Χριστίνας επέτρεψε τον εντοπισμό της τσάντας μέσω των AirPods και της εφαρμογής «Find My Friends», εντοπίζοντας τρεις νεαρές κοπέλες ως υπαίτιες. Η Χριστίνα έπιασε την πιο μικρή από τις τρεις από την κοτσίδα της, ενώ η δεύτερη έμεινε στη σκηνή και η τρίτη τράπηκε σε φυγή με την τσάντα.

Το βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, η 14χρονη προσπαθούσε να ξεφύγει, ενώ η Χριστίνα φώναζε: «Μου έκλεψες την τσάντα με το διαβατήριό μου. Δεν θα ξεφύγεις. Δεν θα σταματήσω». Ο πατριός της Κάρις, παράλληλα, βοηθούσε στην ανάκτηση των αντικειμένων μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Η Αμερικανίδα τουρίστρια περιέγραψε το συμβάν λέγοντας ότι κρατούσε την κοτσίδα για 50 λεπτά, ενώ πλήθος κόσμου παρακολουθούσε και κατέγραφε το σκηνικό. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, απελευθέρωσε την κοπέλα, αλλά οι άλλες δύο αντιστάθηκαν έντονα, κλωτσώντας και φέρνοντας αντίσταση στη σύλληψη.

Το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί: η δεύτερη κοπέλα χτύπησε την τουρίστρια που είχε πέσει θέμα κλοπής με μια υφασμάτινη τσάντα, η οποία περιείχε το μπουκάλι νερού και την τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι και το πρόσωπο. Η γυναίκα χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για τις πληγές της, ενώ υπέστη εκτεταμένο τραύμα και μώλωπες.

Η τρίτη ύποπτη διέφυγε με τρένο και παρέδωσε την τσάντα της τουρίστριας σε γραφείο σύνδεσης των ΗΠΑ σε αεροδρόμιο, αφήνοντας πίσω μόνο τα AirPods και περίπου 200 δολάρια μετρητά. Οι δύο ανήλικες κατηγορήθηκαν για κλοπή και αφέθηκαν ελεύθερες με εγγύηση. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, εμφανίστηκαν ξανά στους δρόμους της Βενετίας δύο ημέρες αργότερα.