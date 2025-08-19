Ένα απίστευτο περιστατικό στη Βενετία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς μια Αμερικανίδα τουρίστρια ακινητοποίησε 14χρονη κλέφτρα αρπάζοντάς την από τα μαλλιά, λίγα δευτερόλεπτα μετά την κλοπή της τσάντας της. Το επεισόδιο, που καταγράφηκε σε βίντεο, προκάλεσε διεθνή αίσθηση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη μάστιγα των ανήλικων «πορτοφολάδων» που παραμονεύουν σε τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

Το συμβάν έλαβε χώρα την Πέμπτη στην τουριστική περιοχή Santa Maria del Giglio. Η 14χρονη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επιχείρησε να κλέψει την τσάντα της τουρίστριας, η οποία περιείχε χρήματα και διαβατήριο. Η γυναίκα αντέδρασε άμεσα και την ακινητοποίησε.

Καθώς η ανήλικη αντιστεκόταν και φώναζε, η τουρίστρια φώναζε: «Μου έκλεψες την τσάντα με το διαβατήριό μου. Δεν θα φύγεις! Δεν πρόκειται να σε αφήσω!»

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 14χρονη ήταν μαζί με μια άλλη ανήλικη, η οποία απείλησε τη γυναίκα ότι θα καλέσει την αστυνομία, με την ίδια να απαντά: «Κάλεσέ την! Ίσως έτσι μου επιστραφεί το διαβατήριο».

Το περιστατικό κλιμακώθηκε, όταν η 14χρονη χτύπησε την τουρίστρια στο κεφάλι με το κινητό της τηλέφωνο, προκαλώντας της σοβαρή αιμορραγία.

Παρά την αρχική αντίσταση, οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθερες με εγγύηση και, σύμφωνα με τοπικά μέσα, εντοπίστηκαν ξανά να περιφέρονται ανάμεσα στους τουρίστες μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Η μάστιγα των ανήλικων «πορτοφολάδων» στη Βενετία

Η Βενετία αποτελεί διαχρονικά στόχο οργανωμένων κυκλωμάτων πορτοφολάδων, που εκμεταλλεύονται τη μαζική προσέλευση τουριστών. Το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις με τη χρήση ανηλίκων -γνωστών και ως «baby borseggiatori»- από εγκληματικές ομάδες, καθώς παιδιά κάτω των 14 ετών δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Ο δήμαρχος της πόλης, Λουίτζι Μπρουγκνάρο, έχει απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση για τη λήψη έκτακτων νομοθετικών μέτρων που θα επιτρέψουν στις Αρχές να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την κατάσταση, η οποία, όπως τονίζει, «πλήττει την εικόνα της Βενετίας και την ασφάλεια των επισκεπτών».

Παρότι έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 850 κάμερες παρακολούθησης και έχει ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία, τα περιστατικά δεν φαίνεται να μειώνονται. Οι περισσότεροι τουρίστες που πέφτουν θύματα κλοπής δεν καταθέτουν, γεγονός που οδηγεί σε μηδενικές καταδίκες ακόμη και στις περιπτώσεις που οι δράστες εντοπίζονται.

Στο μεταξύ, πολίτες έχουν συγκροτήσει εθελοντικές ομάδες, όπως η Cittadini Non Distratti (Πολίτες σε Εγρήγορση), για να καταγράφουν και να δημοσιοποιούν περιστατικά, αλλά και να ειδοποιούν τις Αρχές όταν εντοπίζουν υπόπτους.