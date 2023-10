Aπό τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, 19.350 λάτρεις του καφέ, από επαγγελματίες του industry, έως εκκολαπτόμενοι home barista, γνώρισαν από κοντά εκατοντάδες κορυφαία Roasteries και δοκίμασαν μοναδικά Blends από τα πιο σημαντικά coffee brands παγκοσμίως. Διακεκριμένοι coffee masters ετοίμασαν με δεξιοτεχνία και πρόσφεραν στους επισκέπτες περισσότερα από 58.000 ποτήρια καφέ! Για τρείς ημέρες όλοι οι επισκέπτες ταξίδεψαν γευστικά σε Βιετνάμ, Ινδονησία, Παναμά, Βραζιλία, Ονδούρα, Γουατεμάλα, Κένυα, Αιθιοπία… Όλοι μαζί γίναμε ο παλμός του μεγαλύτερου coffee party στην Ελλάδα!

Coffee Masterclasses: 37 Coffee Experts, 18 Μasterclasses, 20 Ώρες σεμιναρίων

Η καινοτομία, η έμπνευση, η ενημέρωση κυριάρχησαν στα Coffee Masterclasses. 37 Έλληνες και ξένοι coffee experts παρουσίασαν μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις και πάνελ τις τάσεις της αγοράς του καφέ και αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά θέματα που απασχολούν το coffee industry και τους ανθρώπους του.>>

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ by SCA Greece

Ταλαντούχοι και φιλόδοξοι baristas έδωσαν ραντεβού στο Athens Coffee Festival 2023 και αναμετρήθηκαν με στόχο την πρώτη θέση στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Roasting, Latte Art και Coffee in Good Spirits by SCA Greece. Συγκεκριμένα, μετά από δύο μέρες… ατελείωτου roasting οι νικητές για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Roasting 2024 είναι: Γαλαζούλας Θεόδωρος (1η θέση), Νεραντζής Αλέξανδρος (2η θέση), Σπυριδάκης Λευτέρης (3η θέση) ενώ όσον αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Coffee in Good Spirits, ην πρώτη θέση πήρε ο Γιάννης Ζώρας, την δεύτερη ο Άγγελος Κοτσιφάκης και την τρίτη ο Γιάννης Πολίτης. Τέλος τις κούπες του Latte Art σήκωσαν οι Σωκράτης Γιαλαμάς, ο οποίος θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του για το διεθνή διαγωνισμό, τη δεύτερη θέση ο Κωνσταντίνος Γουνιδέλλης και την τρίτη ο Χάρης Υφαντής .>>

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Aeropress

Ο πιο fun διαγωνισμός καφέ έλαβε χώρα στο Athens Coffee Festival! Μέσα σε ένα άκρως διασκεδαστικό κλίμα όπου 57 διαγωνιζόμενοι έδειξαν τις ικανότητες τους στο Aeropress αναδείχθηκαν οι τρείς νικητές, οι οποίοι είναι: Πρώτος ο Στέλιος Αντωνίου, δεύτερος ο Νίκος Στόφορος και τρίτος ο Γιάννης Γαλατσιάτος. Ο Στέλιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Μελβούρνη. >>

Ένα stage, 2 συναυλίες, 2 live sj sets, 30 ώρες μουσικής & happenings

Xορός, πλούσια δώρα, μουσική, χαμόγελα, happenings κυριάρχησαν στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ. Η hostess Κατερίνα Ψιμοπούλου έδινε τον ρυθμό και μας κράταγε συντροφιά, οι δημοφιλείς ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Enlefko Σπύρος Παγιατάκης και Σάκης Τσιτομενέας τα έδωσαν όλα στα decks και φυσικά οι Ηλίας Μπόγδανος με το συγκρότημα του INCO και η Ευρυδίκη, έβαλαν φωτιά στην σκηνή και έδωσαν δύο εκρηκτικά music shows.>>

Για ακόμα μια χρονιά η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μετατράπηκε στον απόλυτο προορισμό για λάτρεις του καφέ, δραστήριους barista, και δυναμικούς επαγγελματίες που θέλουν να είναι συνεχώς μέσα στα πράγματα! Πέρα από τις εξαιρετικές ποικιλίες καφέ από όλο τον κόσμο, απολαύσαμε για τρεις ημέρες μοναδικά happenings, μουσική, διαγωνισμούς με πλούσια δώρα και ακούσαμε coffee experts να αναλύουν τις τάσεις του industry. Ένα φεστιβάλ γεμάτο αρώματα και μουσική που μας ένωσε όλους!

Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και δίνουμε ραντεβού για το 2024, με ακόμα περισσότερη μουσική, κόσμο, παρουσιάσεις και φυσικά… άφθονο καφέ!

Χορηγός του φεστιβάλ ήταν για ακόμα μία χρονιά το NOYNOY BARISTA’S GOLD