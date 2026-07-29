Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 7,8% τον Μάιο 2026.



Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 (13,3%) και αύξηση κατά 12.345 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2026 (3,3%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,4% από 11,2% τον Ιούνιο πέρυσι και στους άνδρες σε 6% από 7,6%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 19,5% από 18,6% τον Ιούνιο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,3% από 8,6%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού από την ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.389.230 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.413 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 16.465 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2026 (0,4%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.941.499 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 36.988 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 (1,2%) και μείωση κατά 33.042 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2026 (1,1%).