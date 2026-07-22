Με διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών και νέο ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας ολοκλήρωσε το 2025 η ΘΕΟΝΗ – ΠΗΓΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΓΡΑΦΩΝ Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 38,19 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 19,3% σε σύγκριση με το 2024, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 24,6%, φτάνοντας τα 6,16 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων συνοδεύτηκε από την ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων στις υποδομές logistics και στην παραγωγική δυναμικότητα, καθώς και από τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με τρεις νέες συσκευασίες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ΘΕΟΝΗ συγκαταλέγεται πλέον στις τρεις μεγαλύτερες μάρκες φυσικού μεταλλικού νερού στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της στο εξωτερικό.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,40 εκατ. από €2,12 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €2,24 εκατ., έναντι €2,12 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 5,7%.

Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά προγράμματα της ιστορίας της, ενισχύοντας ουσιαστικά την λειτουργική και παραγωγική της βάση.

– Ολοκλήρωσε την λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου κέντρου logistics, το οποίο αναβαθμίζει την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διανομή των προϊόντων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και δημιουργόντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

– Αναβάθμισε τον παραγωγικό εξοπλισμό και την συνολική παραγωγική δυναμικότητα, ενισχύοντας την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.

– Εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με νέες συσκευασίες, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας σε κατηγορίες υψηλότερης προστιθέμενες αξίας.

– Συνέχισε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Διοίκηση συνεχίζει την υλοποίηση του πολυετούς επενδυτικού και επιχειρησιακού της σχεδίου, το οποίο εστιάζει:

στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας

στη συνεχή βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

στην ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές,

στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η πλήρης αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεων, η συνεχής αύξηση των εξαγωγών, η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, η διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και η ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand δημιουργούν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μια χρονιά – ορόσημο για την εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υλοποίηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, η αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και η ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων, αποτελούν αποτέλεσμα της διαρκούς προσήλωσης στην ποιότητα, την καινοτομία, τη λειτουργική αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της εταιρείας επιτεύχθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, με ταυτόχρονη αύξηση των όγκων πωλήσεων και ενίσχυση της παρουσίας της, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των συνεργατών προς το brand ΘΕΟΝΗ.

Με ισχυρή παραγωγική βάση, σύγχρονες υποδομές, συνεχή επενδυτική δραστηριότητα και στρατηγική προσήλωση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η ΘΕΟΝΗ συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στο μέλλον, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της και θέτοντας τις βάσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.