Για χρόνια η Τουρκία αποτελούσε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για όσους αναζητούσαν οικονομικές διακοπές, με τις χαμηλές τιμές να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει, καθώς το αυξημένο κόστος περιορίζει πλέον το πλεονέκτημα που είχε η χώρα έναντι άλλων προορισμών.

Χαρακτηριστική είναι η ιστορία ενός Βρετανικού ζευγαριού, της Donna και του Dave Needham, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί την Τουρκία μαζί με τα παιδιά τους πέντε φορές από το 2021.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, φέτος διαπίστωσαν μια «τεράστια» διαφορά στις τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες επισκέψεις τους. Το κόστος είχε αυξηθεί τόσο, ώστε δεν μπορούσαν πλέον να μείνουν στο θέρετρο που επέλεγαν τα προηγούμενα χρόνια.

Από 20 στις 90 λίρες η βόλτα με jet ski

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αύξησης των τιμών είναι η βόλτα με jet ski.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μια 15λεπτη βόλτα κόστιζε πέρυσι 20 λίρες, ενώ φέτος η τιμή έφτασε τις 90 λίρες, περίπου 122 δολάρια.

Η αύξηση φτάνει το 350% μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που δείχνει πόσο έχει αλλάξει το κόστος ακόμη και για απλές τουριστικές δραστηριότητες.

Η Donna Needham, η οποία μαζί με τον σύζυγό της είναι εκπαιδευτικός και διατηρούν παράλληλα ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο, δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα είναι η πρώτη επιλογή τους για τις διακοπές της επόμενης χρονιάς.

Μειώθηκαν οι τουριστικές αφίξεις

Η αύξηση των τιμών φαίνεται να έχει αντίκτυπο και στην τουριστική κίνηση.

Στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg δείχνουν ότι οι συνολικές τουριστικές αφίξεις στην Τουρκία μειώθηκαν κατά 3,6% τον Μάιο, 4% τον Ιούνιο και 0,3% τον Ιούλιο, σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πτώση από τη Βρετανία. Οι Βρετανοί τουρίστες, που αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη αγορά ξένων επισκεπτών της Τουρκίας, μειώθηκαν κατά 11% τον Ιούλιο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι τουρίστες ψάχνουν πλέον άλλους προορισμούς

Η Holiday Extras, βρετανική εταιρεία ταξιδιών, αναφέρει ότι μέρος της ζήτησης που κατευθυνόταν παλαιότερα προς την Τουρκία μεταφέρεται πλέον σε φθηνότερους προορισμούς.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και η Τυνησία, οι οποίες εμφανίζονται ως εναλλακτικές για όσους θέλουν να περιορίσουν το κόστος των διακοπών τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Bloomberg, ακόμη και Τούρκοι επιλέγουν σε ορισμένες περιπτώσεις να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, καθώς μπορεί να τους κοστίζει λιγότερο από μια αντίστοιχη διαμονή σε τουρκικό θέρετρο. Ανάμεσα στις επιλογές τους βρίσκεται και η Ελλάδα.