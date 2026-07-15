Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.500 μονάδες.

Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.498,92 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 25,92 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,57%), των ΕΛΠΕ (+1,49%), της ΔΕΗ (+1,40%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,14%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Credia Bank (-8,44%), της Aktor (-2,50%), της Coca Cola HBC (-1,89%), της Elvalhalcor (-1,68%) και της Τιτάν (-1,67%).

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 43 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ικτίνος (+3,62%) και Νάκας (+3,61%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Credia Bank (-8,44%) και Frigoglass (-3,94%).»