Ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο προκαλούν οι καθυστερήσεις και τα μπλοκαρίσματα τραπεζικών μεταφορών από τη Σαουδική Αραβία προς λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η πολιτική ένταση μεταξύ των δύο ισχυρότερων χωρών του Κόλπου επηρεάζει πλέον και τις εμπορικές τους σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται πολλαπλές πηγές, από τον Μάιο και μετά πληρωμές από σαουδαραβικές επιχειρήσεις προς λογαριασμούς εταιρειών και ιδιωτών με έδρα το Ντουμπάι είτε καθυστερούν σημαντικά είτε επιστρέφονται από τις τράπεζες του βασιλείου, χωρίς να δίνεται σαφής αιτιολόγηση.

Επιχειρήσεις αναφέρουν επιστροφές πληρωμών χωρίς εξηγήσεις

Στέλεχος δυτικής εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης με έδρα το Ντουμπάι δήλωσε ότι τρεις πληρωμές από πελάτη στη Σαουδική Αραβία, με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια, μπλοκαρίστηκαν και επιστράφηκαν από τις σαουδαραβικές τράπεζες από τα μέσα Μαΐου.

Όπως ανέφερε, τα χρήματα παρέμεναν συνήθως δεσμευμένα για περίπου μία εβδομάδα χωρίς να ζητηθούν διευκρινίσεις ούτε από τον αποστολέα ούτε από τον δικαιούχο και στη συνέχεια επιστρέφονταν.

Το ίδιο στέλεχος πρόσθεσε ότι ο πελάτης επιχείρησε ακόμη και προσωπική μεταφορά χρημάτων, όμως και αυτή μπλοκαρίστηκε. Σύμφωνα με όσα του μετέφεραν τραπεζικά στελέχη, υπήρχε εντολή αποκλεισμού από την Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς όμως να μπορούν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας, από την πλευρά της, ανέφερε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ισχυρού κανονιστικού συστήματος και ότι δεν υπάρχουν άμεσοι περιορισμοί που να αφορούν συγκεκριμένες χώρες. Όπως υποστήριξε, οι τράπεζες εφαρμόζουν μέτρα βασισμένα στην αξιολόγηση κινδύνου σε όλες τις συναλλαγές, με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Καθυστερήσεις στις συναλλαγές επηρεάζουν το εμπόριο

Όπως αναφέρουν οι Financial Times άλλος επιχειρηματίας με έδρα το Ντουμπάι δήλωσε ότι οι πληρωμές που λαμβάνει από σαουδαραβική επιχείρηση απαιτούν πλέον πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Όπως είπε, πελάτης περιμένει να παραλάβει εμπορεύματα, όμως η πληρωμή δεν πραγματοποιείται. Τόνισε επίσης ότι πολλοί από τους προμηθευτές της Σαουδικής Αραβίας βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι με αυτή την πρακτική η ίδια η Σαουδική Αραβία ζημιώνει τα δικά της συμφέροντα.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του αραβικού κόσμου και διατηρούν εμπορικές σχέσεις που ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Ντουμπάι ως βάση για τη δραστηριότητά τους στη σαουδαραβική αγορά, ενώ, σύμφωνα με στελέχη εταιρειών, οι αεροπορικές πτήσεις προς το βασίλειο εξακολουθούν να είναι γεμάτες.

Η πολιτική ένταση μεταξύ Ριάντ και Αμπού Ντάμπι

Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν όταν το Ριάντ κατηγόρησε το Αμπού Ντάμπι ότι υποστήριξε αυτονομιστική παράταξη στην Υεμένη, η οποία εξαπέλυσε επίθεση κατά δυνάμεων που πρόσκεινται στη Σαουδική Αραβία τον Δεκέμβριο.

Η Σαουδική Αραβία υποστήριξε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υπήρξαν ο βασικός της σύμμαχος στον συνασπισμό υπό σαουδαραβική ηγεσία που επενέβη στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης το 2015 εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι, έθεσαν σε κίνδυνο τα εθνικά της συμφέροντα ασφαλείας μέσω της υποστήριξης αυτής της επίθεσης.

Η κρίση αυτή προκάλεσε τη μεγαλύτερη ρήξη μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών του Κόλπου εδώ και δεκαετίες, εντείνοντας παράλληλα τις ήδη υπάρχουσες διαφωνίες για τον οικονομικό ανταγωνισμό και τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους στις περιφερειακές συγκρούσεις.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ

Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν αρχικά φάνηκε να περιορίζει τις εντάσεις, καθώς τα κράτη του Κόλπου επιχείρησαν να εμφανιστούν ενωμένα μετά το γεγονός ότι αποτέλεσαν βασικό στόχο των αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση ήταν προσωρινή. Στα τέλη Απριλίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αιφνιδίασαν τις γειτονικές χώρες ανακοινώνοντας την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ, τον οργανισμό πετρελαιοπαραγωγών του οποίου η Σαουδική Αραβία θεωρείται η de facto ηγετική δύναμη.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αποτελούσαν τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ, υποστήριξαν ότι η απόφαση σχετίζεται με το οικονομικό τους όραμα και τη μεταβαλλόμενη ενεργειακή τους στρατηγική. Παρ’ όλα αυτά, το Αμπού Ντάμπι εξέφραζε εδώ και καιρό δυσαρέσκεια για τις ποσοστώσεις παραγωγής που επέβαλλε ο οργανισμός και η αποχώρηση θεωρήθηκε πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία.

Στο παρελθόν, Σαουδάραβες αξιωματούχοι είχαν διαβεβαιώσει ότι η πολιτική διαμάχη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα επηρέαζε το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.

Επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικές λύσεις

Αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομίας δεν έχει λάβει παράπονα ή αναφορές από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα σχετικά με δυσκολίες ή ασυνήθιστες καθυστερήσεις στις τραπεζικές μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία διατηρούν βαθιές και μακροχρόνιες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τον ιδιωτικό τομέα και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξετάζεται κάθε συγκεκριμένο ζήτημα που τίθεται μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ωστόσο, επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσε ότι, αφού η εταιρεία του αντιμετώπισε ανεξήγητα μπλοκαρίσματα στις μεταφορές χρημάτων από τη Σαουδική Αραβία προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναγκάστηκε να διοχετεύσει τα χρήματα μέσω του Μπαχρέιν.

Παράλληλα, εταιρεία παροχής υπηρεσιών με έδρα το Ντουμπάι είδε τον περασμένο μήνα να ακυρώνεται τραπεζική πληρωμή από πελάτη στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τη σαφώς ακριβότερη λύση του PayPal.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι ούτε η τράπεζα ούτε ο σαουδάραβας πελάτης έλαβαν οποιαδήποτε ενημέρωση, παρά μόνο την ένδειξη ότι η συναλλαγή απέτυχε.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπισε και μία πολυεθνική εταιρεία κατά τη μεταφορά χρημάτων από τη Σαουδική Αραβία σε άλλη επιχείρηση με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανώτερο τραπεζικό στέλεχος.

Όπως ανέφερε, ορισμένες μεταφορές σταμάτησαν χωρίς προφανή λόγο, ακόμη και όταν επρόκειτο για πολύ μικρά ποσά και όχι για συναλλαγές εκατομμυρίων.

Παράλληλα, άτομο με γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι προβλήματα τις τελευταίες εβδομάδες αντιμετωπίζουν και πολίτες που επιχειρούν να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ προσωπικών τους λογαριασμών ή προς συγγενείς και φίλους.