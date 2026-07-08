Η πρώην υπεύθυνη χάραξης νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, Σιλβάνα Τενρέιρο, αναμένεται να αναλάβει τη θέση της επικεφαλής οικονομολόγου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η Τενρέιρο, η οποία σήμερα είναι καθηγήτρια στο London School of Economics – LSE, θα διαδεχθεί τους επόμενους μήνες τον Πιερ-Ολιβιέ Γκουρινσά, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το ΔΝΤ.

Ο ρόλος της στο ΔΝΤ

Η Σιλβάνα Τενρέιρο, η οποία διαθέτει βρετανική, ιταλική και αργεντίνικη υπηκοότητα, θα είναι υπεύθυνη για την παροχή κατευθύνσεων προς το ίδρυμα σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων οικονομικής διάσωσης, ενώ θα συμβουλεύει απευθείας τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ.

Ως επικεφαλής του ερευνητικού τμήματος του Ταμείου, θα ηγηθεί ομάδας οικονομολόγων και θα επιβλέπει την παραγωγή ερευνών, καθώς και ορισμένων από τις σημαντικότερες οικονομικές εκδόσεις του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και οι ιδιαίτερα σημαντικές εξαμηνιαίες προβλέψεις της έκθεσης World Economic Outlook για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Οι δηλώσεις της Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

Οι συνεντεύξεις για τη θέση πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ενώ πολλοί εντός του οργανισμού εκτιμούσαν ότι τη θέση θα καταλάμβανε οικονομολόγος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε τη Σιλβάνα Τενρέιρο «εξαιρετική ηγέτιδα και επικοινωνιολόγο», επισημαίνοντας παράλληλα την «ανοιχτή προσέγγισή της απέναντι στις διαφορετικές οπτικές».

Όπως πρόσθεσε, «αυτές οι ιδιότητες θα τη βοηθήσουν να αποτελέσει μία από τις βασικές φωνές του Ταμείου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και να ηγηθεί του ερευνητικού τμήματος».

Η πορεία της Σιλβάνα Τενρέιρο

Η Σιλβάνα Τενρέιρο είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής οικονομολόγου του ΔΝΤ, ακολουθώντας τα βήματα της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Γκίτα Γκοπινάθ, η οποία κατείχε τη θέση από το 2019 έως το 2022.

Η οικονομολόγος του LSE είναι διδάκτωρ Οικονομικών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και έχει λάβει αναγνώριση για την έρευνά της στους τομείς της νομισματικής οικονομικής και του διεθνούς εμπορίου.

Ο Μαχμούντ Πραντάν, πρώην ανώτερο στέλεχος του ΔΝΤ και σήμερα συνεργάτης του ερευνητικού κέντρου Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε τον διορισμό της «εξαιρετική επιλογή».

«Η Σιλβάνα είναι μια άξια διάδοχος του Πιερ-Ολιβιέ Γκουρινσά και θα προσθέσει αυστηρότητα στην οικονομική ανάλυση και τις συμβουλές του ΔΝΤ», δήλωσε.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times η Τενρέιρο συμμετείχε στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας από το 2017 έως το 2023 και θεωρούνταν ένα από τα πιο ήπια μέλη του οργάνου που καθόριζε τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε αντιμέτωπο με το υψηλότερο κύμα πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών.

Νωρίτερα στην επαγγελματική της πορεία είχε επίσης εργαστεί στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Βοστώνης και στην Κεντρική Τράπεζα του Μαυρικίου.